Nach Vandalismus: Dübener stehen hinter ihrer Stadt

Bad Düben

Zerstochene Reifen am mit Farbe besprühten Auto der Stadtverwaltung, mit Schimpfworten und Sprüchen beschmierte Fassaden und Fenster in der Innenstadt – die Vandalismus-Tour bisher unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag sorgt in Bad Düben für Unverständnis und Betroffenheit. Am Morgen danach hatte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) die Aktion scharf verurteilt und dies „als bewussten Angriff auf unsere Stadt und meine Mitarbeiter“ gewertet.

Aktion von Bad Dübenern für Bad Düben Quelle: privat

Noch am gleichen Tag lobte die Verwaltung 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Kurz darauf legte ein Dübener Geschäftsmann einen Tausender drauf. Insgesamt sind es neben einer weiteren Spende jetzt 2100 Euro. Zwei Tage nach dem Geschehen gibt es indes noch keine konkreten Hinweise. „Die Ermittlungen laufen“, so Münster.

Stadträte, Ortschaftsräte und die Wehrleitung haben derweil eine bisher in der Kurstadt beispiellose Aktion gestartet. Unter dem Motto „Wir sind Bad Düben“ ließen sich Vertreter aller Fraktionen sowie Kameraden jeweils zu Hause ablichten, um einhellig zu demonstrieren, dass sie diesen Angriff gegen die Stadt nicht unkommentiert lassen und sich hinter die gesamte Verwaltung stellen.

Fraktionsübergreifendes Bekenntnis

Das Bekenntnis macht dabei an Fraktions-Grenzen nicht halt. „Was da passiert ist, ist eine Unverschämtheit. Das war kein Dummer-Jungen-Streich, sondern ein Angriff gegen uns alle. Und dagegen müssen wir was tun“, so Edith Scheeren (FWG). Für Linke-Fraktions-Chef Andreas Flad steht fest: „Diese Zeit braucht eine starke Solidarität. Deshalb ist es wichtig, Gesicht zu zeigen.“ „Schön, dass nicht nur die Stadträte und Ortsvorsteher ein Zeichen setzten, sondern auch die Kameraden der Feuerwehr. So geht Zusammenhalt in der Krise, hoffentlich bleiben Vandalismus und Beleidigungen die Ausnahme“, kommentiert es Markus Aé vom Bürgerkreis auf Facebook. „Starke und schnelle Reaktionen aller Fraktionen, der Ortsvorsteher und Wehrleiter in unserem l(i)ebenswerten #BadDüben – das WIR gewinnt!“ schreibt die SPD.

Das Wir zählt

„Es ist wichtig, der Verwaltung und der Bürgermeisterin, die hier augenscheinlich in besonderer Weise angesprochen wurde, den Rücken zu stärken. Das Wir zählt“, sagt Jens Findeisen ( CDU). Dass die Verwaltung gerade in diesen Zeiten unangenehme Botschaften vermitteln müsse, auch mit behördlichem Zwang, sei das eine. Eine rote Linie sei eindeutig überschritten, wenn den Mitarbeitern blanker Hass und Zerstörungswut entgegenschlage. Wichtig, so Findeisen, ist es aber zudem, Aktionen wie diese an den Sächsischen Städte- und Gemeindebund zu kommunizieren, um zu zeigen: Ja, auch wir kennen das, selbst in dieser schwierigen Zeit passiert das – aber wir reagieren drauf.

Aktion der Bad Dübener gibt Mut

Der Rückhalt der Dübener gibt ihr und ihren Mitarbeitern Kraft und Mut, versichert Astrid Münster. Sie sei überrascht aber auch gerührt über die Reaktionen – wie E-Mails oder Anrufe oder aber das Zeichen der Ärzteschaft, die gestern den Mitarbeitern der Verwaltung ein Vitamin-Körbchen ins Rathaus schickte: „Alle versammeln sich hinter der Stadt und lassen sich das nicht gefallen.“

Die gestartete Aktion nimmt Dynamik an. Weitere Bürger haben sich angeschlossen beziehungsweise können sich noch anschließen.

Von Kathrin Kabelitz