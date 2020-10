Nach Vandalismus in Zschernitz: Union-Sportler reagieren mit Tatendrang

Zschernitz

Fassungslosigkeit. Damit lässt sich die Stimmung in Zschernitz wohl aktuell am besten beschreiben. Am vergangenen Wochenende haben bisher Unbekannte mutwillig großen Schaden auf dem Vereinssportplatz von Union 47 hinterlassen, der einzige Rasen ist unbespielbar. Nach der ersten Ohnmacht erwächst in dem Wiedemarer Ortsteil aber nun Tatendrang.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober wurde der 7000 Quadratmeter große Fußballplatz durch ein unbekanntes Fahrzeug auf etwa 3000 Quadratmeter zerstört. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe zwischen 4000 und 6000 Euro, erklärt der Vereinsvorsitzende Markus Hartmann noch immer spürbar sauer.

Anzeige

Der 7000 Quadratmeter große Fußballplatz von Union 47 Zschernitz wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug auf etwa 3000 Quadratmeter zerstört. Die Vereinsmitglieder sind noch immer fassungslos. Quelle: Wolfgang Sens

Verein und Gemeinde starten Spendenaufruf

Geld, das die Sportler von Union 47 Zschernitz gerne an anderen Ecken eingesetzt hätten – wie beispielsweise für den 75. Vereinsgeburtstag in zwei Jahren. Jetzt muss aber in die Instandsetzung des Rasens investiert werden, um den Spielbetrieb sicherzustellen. Ad hoc wird das nicht geschehen. Doch die Reparatur muss zügig anlaufen, um den Schaden so gering wie möglich zu halten, erklärt Hartmann.

„Es ist eine Ohrfeige für die Arbeit der Ehrenamtlichen“, sagt Wiedemars stellvertretender Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Union-Mitglieder seien während der Hitzewelle bis zu dreimal täglich auf den Vereinssportplatz gefahren, um den Rasen am Leben zu erhalten. Die Vereinslandschaft sei das, was eine Gemeinschaft zusammenhält.

Die Gemeinde, die der Eigentümer des Sportplatzes ist und mit Union einen Nutzungsvertrag geschlossen hat, will nun ein neues Schließsystem am Eingangstor installieren, durch das das Verursacherfahrzeug kam, um etwas ähnliches zukünftig zu verhindern. Etliche Jahre hatte es ohne ein solches funktioniert.

Reparatur in zwei Schritten

Auch hier trifft es wieder alle Einwohner. Denn das Geld, das nun dort eingesetzt werden muss, wird an andere Stelle fehlen, erklärt Ganzer mit Blick auf Spielplätze oder die Sanierung von Straßen. Die Union-Sportler und Ganzer rufen daher auf, den Verein finanziell zu unterstützen und bitten um Spenden.

Seine Bereitschaft hat bereits der Rollrasenanbieter Rasenland Krostitz signalisiert. Betriebsleiter Henry Ferling schaute sich das Ausmaß am Donnerstagmorgen persönlich an. „Es sieht nicht gut aus“, so sein Urteil. Das Unternehmen werde die Rasensaat beisteuern und den Verein im kommenden Frühjahr mit Dünger unterstützen.

Wiedemars stellvertretender Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) und Union-Vorsitzender Markus Hartmann (links) schauen sich das Ausmaß der Zerstörung auf dem Rasenplatz in Zschernitz an. Nun rufen sie zu einer Spendenaktion für die Wiederherstellung auf. Quelle: Wolfgang Sens

Mannschaften müssen ausweichen

Denn nun müssten erst einmal die tiefen Fugen mit einem Erde-Sand-Gemisch ausgeglichen und anschließend eine erste Saat ausgebracht werden. Aufgrund der Jahreszeit seien weitere Schritte erst 2021 möglich.

Was bereits jetzt feststeht: Das Vereinsleben wird darunter leiden. Sechs Mannschaften von den Bambini bis zu den Alten Herren sind aktuell auf dem Platz aktiv. 150 Mitgliedern, davon rund 50 Kinder, zählt der Verein. Ihre bis Ende November verbleibenden Heim- sind zu Auswärtsspielen umgeplant worden. Die Trainingseinheiten können durch das Angebote anderer Vereine auf umliegende Sportplätze verteilt oder bereits in die Halle verlegt werden. Doch zumindest der Mehraufwand durch Fahrten koste erneut Geld, sagt Hartmann.

Aufruf: Täter können sich beim Verein melden

„Wir als Verein sind der Gemeindeverwaltung und besonders Herrn Ganzer jetzt schon für die schnelle Reaktion dankbar“, sagt Hartmann. Vereinsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister richten sich gleichermaßen noch einmal an die Täter, sich zu melden, sich zu entschuldigen und bei der Beseitigung der Schäden zu helfen.

Spenden sind mit dem Stichwort „Sportplatz Zschernitz“ unter der Bankverbindung: Union 47 Zschernitz e.V., Sparkasse Leipzig, IBAN: DE 20 8605 5592 2280 0030 85 möglich. Hinweise können an das Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58, Telefon 034202 66 100, gerichtet werden.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht