Nach Wahldebakel: Sachsens Linke bestätigt Führungsduo Schaper und Hartmann 

Schkeuditz

Susanne Schaper (43) und Stefan Hartmann (53) bleiben die Doppelspitze der sächsischen Linken. Die beiden Vorsitzenden wurden am Samstagnachmittag auf einem Landesparteitag in Schkeuditz (Nordsachsen) ohne Gegenkandidaturen wiedergewählt. Schaper erhielt 71,9 Prozent der 171 Delegierten, Hartmann kam auf 76,5 Prozent. Das waren jeweils gut zehn Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren, als beide die Parteispitze übernommen hatten.

Deutliche Verluste bei den jüngsten Wahlen

Das Führungsduo hatte nach der Landtagswahl vor zwei Jahren die Parteiführung übernommen. Damals war die sächsische Linke um 8,5 Prozentpunkte auf einen Stimmenanteil von 10,4 Prozent durchgereicht worden. Das Resultat war der Verlust von fast der Hälfte ihrer Abgeordnetensitze im Landtag.

Zu Bundestagswahl am 26. September hatte die Linke in Sachsen lediglich 9,3 Prozent erhalten. Sören Pellmann erreichte in Leipzig-Süd ein Direktmandat und trug so dazu bei, dass die Partei überhaupt wieder in den Bundestag einziehen konnte. „Es ist das schlechteste landesweite Resultat, das unsere Partei hier erzielt hat“, heißt es im Leitantrag zum Landesparteitag.

Parteispitze kritisiert zerstrittene Linke

Bei dem Parteitag geht es darum, diese Niederlage aufzuarbeiten. „Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass die Menschen Parteien, die zerstritten und mit sich selbst beschäftigt sind, nicht wählen“, sagte Schaper. Es müsse damit aufgehört werden, sich selbstzerstörerisch an innerparteilichen Gegnerinnen und Gegnern abzuarbeiten. Der Co-Vorsitzende Hartmann kündigte eine stärkere Ausrichtung auf ländliche Regionen und in den Kommunen an: „Wir wollen in allen Gemeinden in Sachsen ein Angebot machen.“

Zum Auftakt des Parteitages war die Bundesvorsitzende Janine Wissler mit der Partei hart ins Gericht gegangen. Das jüngste Wahlergebnis sei ein „Desaster für die Partei“ gewesen. Die Linke habe mehr als eine Million Stimmen verloren – „und zwar überall, in allen Bereichen“. Die Linke habe einen „Grad an Vielstimmigkeit“ erreicht, die die Wählerinnen und Wähler verunsicherte.

Landesvorstand wird am Wochenende neu gewählt

Auf dem Parteitag soll am Wochenende noch der gesamte Landesvorstand neu gewählt werden. Während die Parteispitze ohne Herausforderer blieb, gab es für die Landesgeschäftsführung und auch den männlichen Part der beiden stellvertretenden Vorsitzenden mehrere Bewerbungen. Die beiden bisherigen Vize-Chefs Kathrin Kagelmann und Alexander Weiß traten nicht wieder an.

Aufhorchen ließ eine weitere Personalie: Ilse Lauter (67), ehemalige Fraktionschefin im Leipziger Stadtrat, kandidiert als neue Stellvertreterin. Die promovierte Lehrerin soll der sächsischen Linken helfen, sich vor allem in den Kommunen breiter aufzustellen. „Sie hat eine große Erfahrung“, erklärte Hartmann.

Von Andreas Debski