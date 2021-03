Nach Wahlen im Südwesten: Seitenhiebe in der Sachsen-Koalition

Leipzig

Der Südwesten hat gewählt und zwei Amtsinhaber klar bestätigt. Verlierer: Die CDU, die einbrach. In Sachsens Parteizentralen wurden die Wahlen am Sonntagabend intensiv ausgewertet. Für die Bundestagswahl gelten die Ergebnisse von Stuttgart und Mainz als wichtige Indikatoren. Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer nannte im ZDF die Masken-Affäre in der Union als eine Ursache für die starken Verluste. CDU-Generalsekretär Alexander Dierks sprach von einem „bitteren Wahlabend“. Trotz regionaler Besonderheiten gelte es nichts zu beschönigen. Die Bereicherung einiger weniger Abgeordneter habe der Union großen Schaden zugefügt, kritisierte Dierks. Dazu käme die „schwierigste Phase der Pandemie und ihrer Bewältigung“. Daher gelte es nach dem Ende der Pandemie eine neue wirtschaftliche Dynamik zu schaffen, so Dierks. „Die Bundestagswahl wird eine Richtungsentscheidung.“

SPD-Chef Dulig: CDU macht einfach keine gute Politik

Seitenhiebe Richtung CDU kamen dagegen vom Kenia-Koalitionspartner SPD. Parteichef Martin Dulig wertete den Wahlabend als „guten Start der SPD in das Wahljahr“. Das Ergebnis der CDU sei nicht nur mit den Korruptionsaffären zu erklären, so der SPD-Chef. „Die CDU macht gerade einfach keine gute Politik in der Krise. Die Verluste der Union zeigen, dass es viele Menschen im Land überdrüssig sind, wenn Konservative nur auf Sicht fahren und festgefahrene Strukturen nicht verändern wollen“, wählte Dulig deutliche Worte.

Grünen-Sprecher Volger: Motivation für Politikwechsel in Berlin

Mehr als zufrieden zeigten sich auch Sachsens Bündnis 90/Grüne. „Diese Ergebnisse sind ein hervorragender Start in das Bundestagswahljahr und motivieren uns noch stärker für einen Politikwechsel in Berlin zu kämpfen“, kommentierte Landesvorstandssprecher Norman Volger. „Wir sind bereit auch auf Bundesebene Verantwortung zu übernehmen.“

FDP-Chef: Große Sehnsucht nach Freiheit

Deutlichen Rückenwind aus dem Südwesten verspüren die Liberalen im Freistaat. „Die starken Ergebnisse in Baden-Württemberg zeigen eindrucksvoll, dass es eine große Sehnsucht nach Fortschritt, Digitalisierung, weniger Bürokratie und vor allem Freiheit gibt“, sagte Sachsens FDP-Chef Frank Müller Rosentritt. „Viele haben uns als Verteidiger der individuellen Freiheit in dieser Pandemie gegen das plan- und erfolglose Regieren in Berlin gewählt und damit ein Zeichen gesetzt“, zeigte sich er sich zufrieden.

Sachsens Linke -Landeschef Stefan Hartmann fand es zwar schade, dass es für seine Partei in beiden Ländern nicht zum Einzug ins Parlament gereicht hatte. „Bei Bundestagswahlen schneiden wir aber traditionell stärker ab, gerade auch im Südwesten der Republik.“, blickte er optimistisch voraus.

