Leipzig

In der dritten Verhandlungsrunde zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Mitteldeutschen Flughafen AG haben sich beide Tarifparteien auf einen neuen Abschluss geeinigt. Laut Angaben der Mitteldeutsche Flughafen AG – Betreiber der beiden Airports Leipzig/Halle und Dresden – werden die Beschäftigten des Unternehmens 7 Prozent mehr Geld und eine Corona-Prämie erhalten.

Corona-Prämie in Höhe von 700 Euro

Wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte, läuft das Lohnplus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaffelt insgesamt über eine Laufzeit von 24 Monaten. Außerdem sei die Zahlung einer Corona-Prämie in Höhe von 700 Euro im März 2022 vereinbart worden. Ebenso haben es Einigkeit über das Zusammenführung bisher getrennter Lohn- und Vergütungsgruppen im kommenden Jahr gegeben. Laut Angaben der Flughafenbetreibers gibt es nun auch ein Optionsmodell für den 24-Stunden-Einsatzdienst der Feuerwehren in Sachen Schichtdienstzulage sowie Zusatzzeitpauschale.

Unternehmen verweist auf schwierige Ausgangslage der Verhandlungen

„Die Verhandlungen gestalteten sich diesmal besonders herausfordernd, weil wir verschiedene Entwicklungen berücksichtigen mussten“, erklärte Dieter Köhler, Generalbevollmächtigter und Verhandlungsführer der Mitteldeutschen Flughafen AG. „Dazu gehören die Auswirkungen der Corona-Pandemie, eine starke Entwicklung des Frachtgeschäftes in Leipzig/Halle und auch die Unsicherheit durch die aktuelle Lage in der Ukraine.“ Der Kompromiss bedeute 24 Monate Planungssicherheit für die Mitteldeutsche Flughafen AG, erklärte Köhler weiter.

Noch am Dienstag hatte es einen Warnstreik gegeben

Noch am Dienstag hatten Beschäftigte der Mitteldeutschen Flughafen AG und ihrer Tochterunternehmen am Leipziger Airport mit einem Warnstreik den Druck im Tarifstreit erhöht. „In der Summe waren 250 Streikende beteiligt“, hatte Verdi-Bereichsleiter Paul Schmidt bilanziert. Es sei der erste Streik im Unternehmen seit Jahren gewesen. Es kam zu Verspätungen bei einigen Flügen. Flugausfälle hätten laut dem Flughafen verhindert werden können.

Zur Mitteldeutschen Flughafen AG gehören die Tochtergesellschaften Flughafen Leipzig/Halle, Flughafen Dresden und PortGround. Am Flughafen Leipzig/Halle wurden im Vorjahr 669.886 Fluggäste und rund 1,6 Millionen Tonnen Luftfracht registriert. Der Flughafen Dresden zählte im vergangenen Jahr 331.384 Fluggäste.

Von LVZ