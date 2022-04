Leipzig

Die Testpflicht an Sachsens Schulen ist abgeschafft – Schnelltests an den Bildungseinrichtungen sind ab sofort nur noch freiwillig. Der Lehrbetrieb soll damit einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen – nach einer Zeit pandemiebedingter Einschränkungen. Andererseits gelten aber weiterhin Quarantäneregeln sowie die Verpflichtung zu einer PCR-Untersuchung – auch nach einem freiwilligen, positiven Schnelltest auf das Coronavirus. Was sollen betroffene Schülerinnen und Schüler also tun? Und wer zahlt jetzt den PCR-Test? Ein Überblick.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulen haben weiter genügend Tests

Dirk Reelfs, Sprecher in Sachsens Kultusministerium, sieht mit der neuen Regelung eine Entwicklung weg von anlasslosen Schnelltests. „Wenn ein Kind aber niesend, schnupfend, hustend und womöglich noch mit Halsschmerzen in der Klasse sitzt, sollte ein Schnelltest durchgeführt werden.“ Reelfs sieht an dieser Stelle auch die Eltern ganz klar mit in der Verantwortung. Grundsätzlich stünden in den Schulen jedoch weiterhin Kits für die freiwilligen Schnelltests zur Verfügung. Zunächst bis zu den Sommerferien seien die Bildungseinrichtungen damit hinreichend ausgestattet.

PCR über den Hausarzt organisieren

Auch für Schülerinnen und Schüler gilt: Nach positivem Schnelltest muss ein PCR-Test erfolgen. Sowohl Reelfs, als auch Roman Schulz, Sprecher im Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) empfehlen, dazu kein Testcenter aufzusuchen, wo mitunter die Kostenübernahme ungeklärt ist. Stattdessen sollten sich Eltern an den Kinder- oder Hausarzt wenden.

Auch für Schüler gelten Quarantäneregeln weiter

Darüber hinaus gilt auch für Kinder und Jugendliche, dass sie sich nach einem positiven Schnelltest fünf Tage in Quarantäne begeben und Kontaktpersonen informieren müssen. Wer 48 Stunden lang keine Symptome hat, kann seine Absonderung ab dem fünften Tag beenden – dazu ist dann kein Test mehr erforderlich.

Von bm