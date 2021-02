Dresden/Erfurt

Während in Thüringen aufgrund der aktuellen Wetterlage die Schulen am Montag geschlossen bleiben, gibt es für Sachsen keine flächendeckende Schließung. Schüler und Eltern sollten sich über die Homepage der jeweiligen Schule und auch zur örtlichen Verkehrssituation informieren. „Wem es unmöglich ist, in die Schule zu kommen, kann mit einer kulanten Regelung rechnen“, kündigte am Sonntagabend das Kultusministerium in Dresden an. In diesen Fällen sollten sich die Schüler am Morgen bei ihren Schulen abmelden. Ab Montag sollen in Sachsen nach den Winterferien normalerweise alle Abschlussklassen – von der Oberschule bis zur Berufsfachschule – wieder unterrichtet werden. Das betrifft rund 65.000 Jugendliche. Für Montag und Dienstag sind in den betreffenden Schulen erneut Corona-Schnelltests angesetzt.

Die Thüringer Schulen bleiben hingegen am Montag geschlossen. Grund sind die aktuellen Warnungen vor weiteren Schneefällen, wie das Bildungsministerium in Erfurt am Sonntag mitteilte. Deshalb werde es weder Präsenzunterricht noch eine Notbetreuung geben. Schulen, die sonst eine Betreuung anbieten würden, seien am Montag notfallmäßig besetzt, um vereinzelt ankommende Kinder aufnehmen zu können, bis deren Abholung organisiert werden kann.Inwieweit häusliches Lernen unter den gegebenen Umständen möglich sei, werde von den Schulen jeweils eigenständig entschieden, hieß es weiter. Über den Betrieb von Kindergärten würden die Träger und gegebenenfalls die Kommunen in eigener Zuständigkeit entscheiden.

Von Andreas Debski/dpa