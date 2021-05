Leipzig

Was selbst viele Messestädter vielleicht noch nicht wissen: Das Gebiet rings um Leipzig ist inzwischen die wichtigste Tourismusregion in Sachsen. „Seit 2007 folgte bei uns ein Gästerekord auf den nächsten“, erzählt Andreas Schmidt von der städtischen Leipzig Tourismus und Marketing GmbH LTM. Allerdings brachen auch in Leipzig vor recht genau sechs Monaten – am 2. November 2020 – alle Urlaubsreisen weg.

Wegen des hohen Anteils vom Kongressgeschäft wird es wohl bis 2023 dauern, bis die Region wieder an alte Werte von jährlich 3,5 Millionen Übernachtungen anknüpfen kann. Doch zumindest bei Städte- und Urlaubsreisen bereite die LTM gerade den Neustart mit Hochgeschwindigkeit vor. „Nach den ganzen Corona-Erfahrungen buchen die Leute inzwischen sehr kurzfristig“, sagt Schmidt. Auch deshalb sei vor wenigen Tagen eine große Werbekampagne in fünf Bundesländern (wie Bayern und Nordrhein-Westfalen) gestartet, die bis Ende Juni läuft.

Hoffnung auf Camping-Aufenthalt an den Leipziger Seen

Diese Kampagne verbinde Attraktionen der Metropole mit den vielen Aktiv-Angeboten zwischen Dübener Heide, Seen-Gebieten und dem sächsischen Burgenland. Der Titel lautet: „Leipzig. Wo das Abenteuer in der Stadt beginnt.“

Während Leipzig bei Inzidenzwerten von knapp über 100 hoffen darf, dass vielleicht schon nach Himmelfahrt die ersten Touristen auf den Zeltplätzen oder in Bungalowsiedlungen (wie am Kulkwitzer und Auensee) eintreffen, fiel das Vogtland bei der Inzidenz soeben unter 150. Jedoch sinken die Werte dort sehr schnell, weil die Impfpriorisierung in dem Kreis schon vor längerer Zeit aufgehoben wurde, erklärt Andreas Kraus vom Tourismusverband.

Sachsens Tourismusbranche 2020 mit 3,4 Milliarden Euro Schaden

2020 sei der Tourismuswirtschaft in Deutschland ein geschätzter Schaden von 3,4 Milliarden Euro entstanden, weiß er. Noch sei nicht absehbar, ob auch im historischen „Land der Vögte“ einigen Vermietern nach sechs Monaten Zwangsschließung die Kredite über den Kopf wachsen. „Umso mehr begrüßen wir, dass es endlich eine Perspektive für den Neustart gibt. Auf muss dann aber dauerhaft auf heißen – und nicht mehr auf und zu und auf und zu.“

Unter dem Slogan „Sinfonie der Natur“ habe sich das Vogtland zu einer Art Geheimtipp für Familienurlaub entwickelt. Trotz begrenzter Kapazitäten von gut 10.000 Betten plus Kleinvermieter (unter zehn Betten) legten die Übernachtungen in den fünf Jahren vor Corona um elf Prozent zu. „Bei den 37 Camping- und Caravan-Plätzen erleben wir jetzt schon einen Buchungsansturm. Es gibt überall ausgezeichnete Hygiene-Konzepte“, sagt er. Auch wenn momentan noch viele Betten frei sind, sollten Familien ihre Unterkunft für die Sommerferien besser bald buchen, weil sonst die Auswahl immer kleiner wird.

Der Rat: Reiserücktrittsversicherung inklusive Corona-Reiseschutz

Ähnlich ist die Lage im Erzgebirge. Claudia Brödner vom dortigen Tourismusverband erweckt keinesfalls den Anschein, als ob sich die Region vom Inzidenzwert über 300 entmutigen lässt. „Über das Online-Buchungsportal können wir regelmäßige Buchungen registrieren. Wir schätzen die Buchungsanfragen mindestens genauso hoch ein wie im vergangenen Jahr, je nach Öffnungsmöglichkeiten sogar noch etwas stärker.“ Teils sicherten sich Gäste bereits Plätze für 2022. Aktuell gebe es in allen Segmenten aber noch freie Kapazitäten.

„Die Sommermonate haben sich in den letzten Jahren zu den am stärksten nachgefragten Reisezeiträumen entwickelt“, berichtet Brödner. „Durch die Pandemie wurde dieser Trend noch einmal verstärkt, so dass wir ein möglichst zeitnahes Buchen empfehlen – besonders für größere Familien oder Urlaubsgruppen.“ Der Verband rate zu Reiserücktrittsversicherung inklusive einem Corona-Reiseschutz.

Nachfrage nach Urlaub im Erzgebirge ungebrochen

Ein Berg von Gutscheinen wegen pandemiebedingter Absagen habe sich im Erzgebirge nicht aufgetürmt. „Die Nachfrage nach Urlaub im Erzgebirge ist aber ungebrochen. Das unterstreichen erhöhte Abgriffe oder Downloads unserer Broschüren, gefolgt von Nachfragen per Telefon und E-Mail.“ Um die etwa 32.000 Betten in Zukunft noch besser ganzjährig auszulasten, würden gerade die Outdoor-Angebote weiter verstärkt.

Für die „Leuchtturmprodukte“ Stoneman Miriquidi (Mountainbike und Road) sowie den Qualitätswanderweg Kammweg „wurden die Saisonstarts in der letzten Woche auf den Weg gebracht“, so Brödner. Im Frühsommer feiere zudem die Blockline Premiere. „Es ist ein Bike-Abenteuer für die ganze Familie im Osterzgebirge zwischen Seiffen und Altenberg. Auf 140 Kilometern erwartet Radfahrer das große Gefühl von unendlicher Freiheit in der wunderschönen, unberührten Natur.“

Von Jens Rometsch