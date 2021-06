Leipzig

Immer vor und nach den Wahlen, vor und nach den Erinnerungstagen, schaut die Bundesrepublik gen Osten. Was hier anders ist, warum so anders gewählt wird, woher die Wut Einzelner kommt und was das eigentlich für uns als Land mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung heißt. Und immer schwingt mit: Was stimmt da nicht? Und das impliziert, dass es anderswo weniger „Probleme“ gäbe. Dieser wiederkehrende Debattenmechanismus ist vielleicht ebenso ein Teil des „Problems“, wenngleich die Diskussionen inzwischen politisch und medial durchaus differenzierter geführt werden. Die Zeit der Verkürzung ostdeutscher Identität auf Klischees ist vorbei, immerhin.

Haseloff mobilisiert vor allem Nichtwähler

Was ist eigentlich passiert? Sachsen-Anhalt hat gewählt – und die Umfragen hatten im Vorfeld der AfD das Potenzial attestiert, an der CDU als stärkste Kraft vorbeizuziehen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, bemühte vor der Wahl die kühne Erklärung, einige Ostdeutsche seien nicht in der Demokratie angekommen und „diktatursozialisiert“. Nun hat Ministerpräsident Reiner Haseloff jedoch seiner CDU ein Traumergebnis beschert, weil vor allem die Nichtwähler für die CDU und gegen die AfD mobilisiert werden konnten. Und doch: Die vom Verfassungsschutz beobachtete AfD konnte 20,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler gewinnen – kein Grund also, den Abgesang der AfD einzuläuten. Zumal die Partei bei den unter 30-Jährigen und den 30- bis 44-Jährigen sogar stärkste Kraft ist, also bei denjenigen, die im demokratischen Gesamtdeutschland aufwuchsen. Zur Wanderwitzschen These der „Diktatursozialisation“ passt das nicht.

Strukturschwäche und Benachteiligung sind spürbar

Die Partei hat sich im Osten festgesetzt. Und die Erklärungsansätze sind so unterschiedlich wie die Menschen und ihre Biografien in den ostdeutschen Ländern. Protest? Sicher. Überzeugung? Ebenfalls. Enttäuschung über etablierte Parteien? Auch. Enttäuschung über die immerwährende Ungleichheit zwischen Ost und West? Fürwahr. Doch bei allen Erklärungsversuchen kann man nicht so tun, als wüssten die ostdeutschen AfD-Wähler nicht, bei wem sie ihr Kreuz machen. Wenn jeder Fünfte meint, eine offen rechtsextreme Partei sei eine gute Wahl, dann ist das ein Problem, über das gesprochen werden muss. Aber die Debatte darf eben nicht aufhören bei der bloßen Feststellung, deshalb sei jeder fünfte Ostdeutsche rechtsextrem. Was nicht übersehen werden darf: Die ostdeutschen (Flächen-)Länder eint eine Transformationserfahrung, eine offenkundige wirtschaftliche Strukturschwäche der Länder und eine spürbare Benachteiligung (Einkommen, Renten, Führungspositionen) der Lebensverhältnisse.

Nun steht die Bundestagswahl bevor – und die Fehler und das Wirrwarr der Corona-Politik haben nicht dazu beigetragen, das Vertrauen in die Politik zu stärken. Es gilt nun aufzuzeigen, was in der Zukunftsgestaltung in einer Demokratie möglich ist.

Von Hannah Suppa