Nach dritter Absage – überlebt die Leipziger Buchmesse?

Leipzig

Einen Tag nach der Absage der Leipziger Buchmesse 2022 wachsen Verunsicherung und Sorgen. Kann es nach der dritten Absage in Folge noch eine Zukunft für die beliebte Publikumsmesse geben? Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) hatte am Mittwoch in seiner ersten Enttäuschung schon indirekt darauf verwiesen, dass die Absage auch noch dramatischere Folgen haben könnte. Er hoffe sehr, dass die Verlage uns nicht auch nächstes Jahr sagen: „Na, geht doch ganz gut online.“

Offener Brief an westdeutsche Großverlage

In einem offenen Brief an die „westdeutschen Großverlage“ hatten sich am Donnerstag auch rund zwei Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller über die Absage beschwert. „Macht die Buchmesse wieder auf“, fordern unter anderem Gregor Sander („Was gewesen wäre“) und Katja Oskamp („Marzahn, mon amour“). Ähnlich reagierte am Donnerstag die Grünen-Fraktion im Leipziger Stadtrat. „Die nunmehr wiederholte Absage ist ein Politikum, sie fordert nicht nur die städtische und sächsische, sondern auch die Kulturpolitik des Bundes heraus“, sagte Grünen-Stadtrat Bert Sander, der auch Vorsitzender des Kulturausschusses ist. Er forderte in dem Zusammenhang mit Fraktionschefin Katharina Krefft, dass sich Leipzig für den Titel ‚UNESCO – Welthauptstadt des Buches‘ 2024 bewerben solle. Das wäre auch ein Signal für die weitere Ausrichtung der Buchmesse, so die Grünen.

Zille: Klare Signale der Gesellschafter

Oliver Zille, Direktor der Buchmesse, räumte gegenüber der LVZ ein, dass die dritte Absage „ein verheerendes Bild“ abgebe und die Frage nach der Zukunft deshalb durchaus berechtigt sei. Er sei aber mit Blick auf die nächsten Jahre sehr optimistisch. Denn, so Zille, Stadt und Land Sachsen haben als Gesellschafter klare Unterstützung signalisiert. Zudem sehe er auch bei den Verlagen die Bereitschaft, im nächsten Jahr endlich wieder in Leipzig auszustellen. Und das Publikum sei ganz klar auf der Seite der Messe. „Ich habe noch nie soviel Zuspruch in den letzten zwei Jahren aus der Branche erhalten wie in diesen Tagen“, sagte Zille. Und auch den Großverlagen sei klar, dass sie ihr wichtigstes Kapital, die Autoren und Autorinnen, entsprechend pflegen müssen. „Wer schreibt, braucht auch Öffentlichkeit und Ermutigung und das findet er in Leipzig.“

Deutscher Kulturrat sieht Bund in der Pflicht

Politische Unterstützung erhält die Buchmesse vom Deutschen Kulturrat. Er sehe die Gefahr, dass die Buchmesse nachhaltig in Frage gestellt werde, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann der LVZ. „Ein endgültiges Aus wäre ein fundamentaler Einschnitt, eine kulturpolitische Katastrophe“, warnte er. Zimmermann sieht deshalb nicht nur die Kulturpolitik des Landes, sondern ebenso die des Bundes in der Pflicht. „Ich gehe davon aus, dass die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth nun alle Hebel in Bewegung setzen wird, dass die Leipziger Buchmesse und auch ,Leipzig liest’ 2023 stattfinden kann.“

Branchenverband macht Leipzig Mut

Auch der Branchenverband AUMA, zuständig für alle Messestandorte in Deutschland, sieht weiter eine Zukunft für die Leipziger Buchmesse. Skeptische Rufe in Richtung Leipzig, das könne es jetzt gewesen sein, seien unfair, sagt AUMA-Marketingchef Steffen Schulze. „Die Pandemie im dritten Jahr habe doch gezeigt, dass Menschen sich treffen wollen, um miteinander ins Gespräch kommen. „Das gilt für Publikumsmessen umso mehr.“

Von André Böhmer, Janina Fleischer und Jürgen Kleindienst