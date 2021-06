Nach elf Jahren: Martin Dulig zieht sich als sächsischer SPD-Chef zurück

Dresden

Martin Dulig wird nicht mehr als Vorsitzender der sächsischen SPD kandidieren. Das gab der amtierende Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in der Sitzung des Landesvorstands am Freitag bekannt. Anschließend verschickte er eine gegen 18 Uhr eine E-Mail an alle sächsischen SPD-Mitglieder.

„Die SPD Sachsen braucht an ihrer Spitze einen neuen Impuls“, schrieb Dulig darin. Er wolle sich auf seine Arbeit als Minister konzentrieren und mithelfen, das Ergebnis der SPD bei der nächsten Landtagswahl zu verbessern. Dafür brauche es „Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an vielen Stellen, die gemeinsam und Hand in Hand arbeiten.“

Dulig ist seit 2009 Vorsitzender

Insbesondere die vergangenen Wochen hätten ihm gezeigt, schreibt Dulig, dass es wichtig sei, die „wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in Ostdeutschland gerecht und mit den Menschen gemeinsam“ zu gestalten.

Dulig ist seit Oktober 2009 Vorsitzender der sächsischen SPD und will es noch bis zum Herbst 2021 bleiben. Dann will die SPD Sachsen auf einem zusätzlichen Landesparteitag einen neuen Vorsitz wählen. Um 19 Uhr will Martin Dulig per Online-Pressekonferenz zu seinem Entschluss Stellung nehmen.

Von Josa Mania-Schlegel