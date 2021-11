Dresden

Der erste Schock hat sich gelegt – doch verdaut ist die historische Schlappe der Bundestagswahl noch lange nicht. „Nach unserer krachenden Niederlage müssen wir sehen, wie wir da gemeinsam wieder herauskommen“, gesteht die sächsische Linke-Vorsitzende Susanne Schaper (43). Sieben Wochen nach dem Tag, der einen tiefen Einschnitt bedeutete, ist die Ursachenforschung in vollem Gang: „Die Partei hat sich in der Vergangenheit in Zerrissenheit verloren.“

Richtungskämpfe sollen beendet werden

Gemeint sind die Richtungskämpfe zwischen den einzelnen „Flügeln und Flügelchen“, wie Schapers Co-Vorsitzender Stefan Hartmann (53) das Auseinanderdriften nennt. Beide hatten nach der Landtagswahl vor zwei Jahren die Parteiführung übernommen. Damals war die sächsische Linke um 8,5 Prozentpunkte auf einen Stimmenanteil von 10,4 Prozent durchgereicht worden. Das Resultat war der Verlust von fast der Hälfte ihrer Abgeordnetensitze im Landtag.

Linke hat in Sachsen bei Wahlen deutlich verloren

Eine Trendwende ist seither nicht gelungen: Bei der jüngsten Bundestagswahl reichte es im Freistaat nur noch zu 9,3 Prozent. Immerhin holte Sören Pellmann in Leipzig-Süd ein Direktmandat und trug so dazu bei, dass die Partei überhaupt wieder in den Bundestag einziehen konnte. „Es ist das schlechteste landesweite Resultat, das unsere Partei hier erzielt hat“, heißt es im Leitantrag zum Landesparteitag, der am Wochenende in Schkeuditz mit rund 200 Delegierten und unter strengen Hygieneregeln abgehalten wird. Vorab macht Schaper klar: Das Gedeihen der Partei hänge „maßgeblich“ davon ab, ob die Linke ihre Kommunikationskultur entscheidend verbessern kann. „Wir müssen über Themen unabhängig von Personen diskutieren. Und wir müssen uns einer Parteireform stellen“, fordert Sachsens Linke-Vorsitzende.

Bundesprominenz kommt zum Landesparteitag

Der Fingerzeig richtet sich insbesondere auf die Bundespartei – und die wird in Schkeuditz mit Parteichefin Janine Wissler und Bundestagsfraktionschefin Amira Mohamed Ali auch prominent vertreten sein. Denn die Gründe für die Niederlage werden nicht nur in Sachsen verortet. „Bestimmte Ansätze kann man kaum auf Landesebene lösen. Das ist kein Problem des sächsischen Landesverbandes, sondern insgesamt“, spricht auch Hartmann die Zerrissenheit an. Allerdings wird von beiden Landesvorsitzenden vermieden, den Namen von Sahra Wagenknecht explizit zu nennen, die auch in der sächsischen Linken etliche Anhänger hat.

Schaper: Wir machen uns nicht einfach vom Acker

Trotz aller Widrigkeiten wollen sowohl Schaper als auch Hartmann am Sonnabend bei den Vorstandswahlen ein zweites Mal als Führungsduo kandidieren. „Die Partei ist in einer existenziellen Krise. Sich jetzt einfach vom Acker zu machen, wäre daneben. Das kam nicht in Frage“, erklärt die Vorsitzende. Und Hartmann, der zuletzt bei seiner Kandidatur für eine aussichtsreiche Platzierung auf der Landesliste zur Bundestagswahl einen Dämpfer erhalten hatte, räumt ein: Natürlich habe man sich „sehr grundsätzliche Gedanken“ gemacht, noch einmal anzutreten. Doch die Arbeit – insbesondere das „Schließen der Gräben“ – sei noch längst nicht beendet.

Leipzigerin will Vize-Vorsitzende werden

Während die Parteispitze bislang ohne Herausforderer ist, gibt es für die Landesgeschäftsführung und auch den männlichen Part der beiden stellvertretenden Vorsitzenden mehrere Bewerbungen. Die beiden bisherigen Vize-Chefs Kathrin Kagelmann und Alexander Weiß treten nicht wieder an. Aufhorchen lässt eine weitere Personalie: Ilse Lauter (67), Vize-Fraktionschefin im Leipziger Stadtrat, kandidiert als neue Stellvertreterin. Die promovierte Lehrerin soll der sächsischen Linken helfen, sich vor allem in den Kommunen breiter aufzustellen. „Sie hat eine große Erfahrung“, erklärt Hartmann.

Linke will auch auf dem Land besser ankommen

Die beiden Landeschefs machen in ihrem gemeinsam für den Parteitag erarbeiteten Leitantrag klar, dass sie eine wesentlich bessere Verankerung in den Kommunen als ein Schlüssel ansehen. Momentan gebe es „offensichtliche Schwächen“ und strukturelle Probleme, heißt es weiter. „Wir müssen auch außerhalb der großen Städte vertrauenswürdig sein“, benennt Hartmann eines der Defizite. Ein Schritt könnte sein, bei den im nächsten Jahr anstehenden Landrats- und Kommunalwahlen mit offenen Listen zu agieren: Bereits in den 1990er Jahren hatte die damalige PDS auch Kandidaten aufgestellt, die nicht in der Partei gewesen sind.

Leitantrag geht mit „Vermännlichung“ der Partei hart ins Gericht

Als weiteren Punkt zielt der Leitantrag auf eine gesteigerte Attraktivität der Partei für Frauen: Der „Vermännlichung“ des Landesverbandes müsse entgegengewirkt werden. Im Bundesvergleich seien die aktuell 42,5 Prozent weiblichen Mitglieder zwar bereits gut – aber noch ausbaufähig, sagt Schaper und fordert ein Umdenken: „Wir haben da ein Problem. Frauen werden mit Arbeit überschüttet und die Familien bleiben häufig auf der Strecke.“

Sachsens Linke verzeichnet deutliches Mitglieder-Plus

Trotz aller Kritik verzeichnet die sächsische Linke einen deutlichen Mitgliederzuwachs: In diesem Jahr wurden 426 Genossen neu aufgenommen, allein 286 seit Juli. Damit haben aktuell 7351 Sächsinnen und Sachsen ein Linke-Parteibuch.

Von Andreas Debski