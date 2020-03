Nach massiven Ausfällen im Busverkehr: Delitzscher Unternehmen und Landkreis finden Lösung

Delitzsch

Im zweiten Quartal 2019 kam es im Busverkehr rund um Delitzsch zu teils massiven Ausfällen. Haltepunkte – vornehmlich im Netz von Auto-Webel – wurden zu spät oder sogar gar nicht angefahren. Im Landratsamt Nordsachsen (LRA) und beim Unternehmen selbst häuften sich in dieser Zeit die Beschwerden. Wenige Monate später hat sich dies geändert.

Landratsamt : Getroffene Maßnahmen greifen

Mit der Situation im Jahr 2019 lässt sich die aktuelle Lage nicht vergleichen, erklärt LRA-Straßenverkehrsamtsleiter Klaus Huth. Allerdings seien auch in den vergangenen Monaten „ein paar Fahrten“ ausgefallen oder hatten sich verspätet. Außerdem fuhr „in einigen Fällen der Bus einfach zu zeitig ab“, sagt Huth. In Summe sind das bedauerliche Ausfälle, die aber im Regelbetrieb auftreten können. Diese werden vom Landratsamt aufgenommen, recherchiert und aufgeklärt.

Bereits im Mai hatte Huth angekündigt, mit dem Unternehmen Auto-Webel darüber beraten zu wollen, wie die Situation für alle Seiten verbessert werden könnte. Konkret sei nun im Einvernehmen beschlossen worden, die beiden Linien 135 ( Schkeuditz – Dölzig) und 191 ( Schkeuditz – Wehlitz – Schkeuditz) aus dem Webel-Netz herauszulösen und an das kommunale Verkehrsunternehmen des Landkreises, die Omnibus-Verkehrsgesellschaft Heideland (OVH), zu übertragen. Damit sollte unter anderem die Personalsituation entspannt werden, „was gut funktioniert hat“, resümiert Huth. Zudem seien neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen das Unternehmen auch Vertragsstrafen eingeleitet worden, die Kürzungen in Höhe einer niedrigen fünfstelligen Summe vorsahen, erklärt der Amtsleiter.

Webel : Unternehmen investiert in sein Personal

Auch Christian Webel ist mit der gefundenen Lösung zufrieden. Der Geschäftsführer des Busunternehmens sagt aber gleichzeitig, dass bei Auto-Webel keine strukturellen Personalprobleme vorlagen. Es habe sich um eine krankheitsbedingte Ausnahmesituation gehandelt. Das Herauslösen der Buslinien 135 und 191 aus dem Netz des Unternehmens sei unter anderem auch aus dem Grund geschehen, um den Plänen des LRA, Buslinien zukünftig in einer zentralen Verkehrsgesellschaft zu bündeln, zu entsprechen, erklärt Webel. Dadurch konnte und kann perspektivisch sichergestellt werden, dass die Bedienung der übrigen Linien von Auto-Webel weiterhin planmäßig erfolgt.

Vor einem dreiviertel Jahr habe es bei dem Busunternehmen einen hohen Krankenstand gegeben, zudem sei der Arbeitsmarkt in dieser Phase „angespannt“ gewesen, erklärt Christian Webel. „Das war tatsächlich so.“ Grundsätzliche Personalprobleme gab und gibt es jedoch nicht. Das Unternehmen investiere schon länger in verschiedene Maßnahmen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie der Personalgewinnung. Für letzteren sei eine Mitarbeiterin zuständig, die sich seit drei Jahren speziell um die Fachkräftequalifikation und berufliche Quereinsteiger, auch mit Migrationshintergrund, bemüht. Das funktioniere, sagt Webel. So sei es auch gelungen, einen Großteil der drohenden Ausfälle im Vorjahr aufzufangen. Seither habe sich die Situation „sehr entspannt“. Das Busunternehmen Auto-Webel beschäftigt derzeit 65 Mitarbeiter im Fahrdienst.

Feedback-Bogen auf Homepage des Landratsamtes

Zur künftigen Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs ist seit Ende Februar ein Feedback-Fragebogen online. Auf der Homepage des Landkreises Nordsachsen können Beschwerden und Probleme unter dem Unterpunkt „Öffentlicher Personennahverkehr“ auf den Busrouten gemeldet werden. Mit den geforderten Angaben wie Uhrzeit und Linie soll sichergestellt werden, dass die Daten mit den einzelnen Fahrten besser verknüpft werden können. So entstehe laut LRA ein genaueres Abbild der Ist-Situation und der Landkreis könne besser auf die Qualität seines Nahverkehrs hinwirken.

Von Mathias Schönknecht