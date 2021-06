Halle

Erstmals seit 2015 lässt sich am Donnerstag in Mitteldeutschland eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Bei dem seltenen Phänomen schiebt sich der Mond zwischen Erde, wodurch das Zentralgestirn teilweise verdeckt wird. Je weiter man bei der Beobachtung des Ereignisses im Norden steht, desto größer ist der verdunkelte Anteil, verrät Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle an der Saale: „Von Flensburg aus gesehen sind beispielsweise 20 Prozent der Sonne bedeckt, in unserer Region nur etwa zwölf.“ Eine Verdunklung sei damit auf der Erde nicht spürbar.

Los geht es am Donnerstag in hiesigen Gefilden gegen 11.30 Uhr. Der Mond schiebt sich dann langsam vor die Sonne, bis etwa eine Stunde später die Maximalbedeckung erreicht ist und er sich dann Stück für Stück wieder aus dem Sichtfeld verzieht. Gegen 13.30 Uhr ist das Spektakel wieder vorbei. Experte Schlesier warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, die Sonnenfinsternis mit bloßem Auge zu betrachten. Bleibende Augenschäden durch könnten die Folge sein. Auch Schweißer- oder Sonnenbrillen böten keinen ausreichenden Schutz. Nur mit einer speziellen Funktionsbrille sei die Finsternis gefahrenfrei direkt zu beobachten.

Spezialbrillen meist nur im Fachhandel

Problem: Die Brillen gibt es nur im Fachhandel, vor allem online. „Vielleicht bietet der ein oder andere Optiker sie an, aber das kann ich nicht garantieren“, sagt Schlesier. Wer es nicht mehr schafft, rechtzeitig ein Exemplar zu ergattern, kann sich die Sonnenfinsternis auch im Livestream anschauen.

Die Gesellschaft deutschsprachiger Planetarien (GDP) und die Vereinigung der Sternfreunde e.V. (VdS) zeigen das Ereignis kostenlos auf Youtube. Neben dem Sicherheitsaspekt bietet die Übertragung laut Schlesier einen weiteren Vorteil. Weil verschiedene Stationen – so auch die in Halle – Bilder zu Verfügung stellen, lässt sich die Sonnenfinsternis sogar beobachten, wenn die freie Sicht auf den Himmel am eigenen Standort durch Wolken versperrt ist. Zusätzlich gibt es während der Übertragung wissenswerte Informationen zum astronomischen Phänomen.

Totale Mondfinsternis in Europa erst 2081

Wer kann, sollte sich das Schauspiel, so Schlesier, deshalb nicht entgehen lassen. Die nächste Chance gibt es im Oktober 2022. Die nächste totale Sonnenfinsternis ist in Europa sogar erst am 3. September 1981 wieder zu beobachten.

Von Anton Zirk