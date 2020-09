Nach sechs Monaten Corona-Pause: Leipziger Messe kehrt mit Ausstellungs-Doppel zurück

Leipzig

Es fühlt sich an wie eine Premiere: Am Sonnabend beginnt in Leipzig die Doppel-Fachmesse Cadeaux und Midora. Nach Monaten der Abstinenz werden wieder Fachbesucher auf das Gelände der Neuen Messe strömen. Bestaunen können sie hier die neuesten Trends und Kreationen bei Geschenk- und Wohnideen sowie Uhren und Schmuck.

Nach einem halben Jahr Corona-Zwangspause und trotz anhaltender Pandemie ist die Leipziger Messe damit einer der Vorreiter beim neuerlichen Einstieg ins Veranstaltungsgeschehen. „Wir sind sehr positiv gestimmt“, bringt es Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner auf den Punkt. „Die Freude ist sehr groß. Wir werden auf jeden Fall eine gute Messe haben.“

Breitere Gänge, Zutrittsregelungen für die Toilettenbereiche

Insgesamt 350 Aussteller und Marken präsentieren sich auf den beiden Messen. „Das ist angesichts der nach wie vor angespannten Situation ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Projektdirektor Andreas Zachlod. Im Vorjahr beteiligten sich bei Cadeaux, Midora und Unique zusammen 635 Aussteller. Letztere Messe, eine Schau für Werbetechnik, ist für dieses Jahr abgesagt worden.

Dank eines umfassenden Hygienekonzepts ist das Messe-Doppel möglich geworden. Buhl-Wagner: „Es basiert auf den Eckpfeilern: Abstand halten, Einhaltung der Hygieneregeln und Nachverfolgbarkeit der Kontakte.“ So seien zum Beispiel die Gänge breiter, es gebe Zutrittsregelungen für die Toilettenbereiche und Verkehrswege.

Seit März mussten 100 Veranstaltungen abgesagt werden

An den Ständen und Kontaktbereichen bestehen Schutzvorrichtungen. Die Hygienemaßnahmen dienten, so Buhl-Wagner, „sozusagen als Blaupause für alle unsere Veranstaltungen“, in der Hoffnung, dass auch wieder Publikumsmessen möglich sein werden. Insgesamt seien für dieses Jahr noch 70 Events geplant.

So gut der Neustart ist, die durch Corona verursachten Einschnitte der vergangenen Monate haben die Messe-Bilanz für dieses Jahr bereits deutlich verhagelt. Nach dem besten Ergebnis des Unternehmens 2019 mit Erlösen von rund 100 Millionen Euro „müssen wir jetzt davon ausgehen, dass wir dieses Jahr rund ein Drittel des Umsatzes des Vorjahres erreichen“, prognostiziert Buhl-Wagner. Immerhin mussten seit März mehr als 100 Veranstaltungen abgesagt werden.

Messebranche hat ein Viertel des Jahresumsatzes eingebüßt

Nicht nur Leipzig ist von den durch Corona bedingten Ausfällen betroffen. Sechs Monate lang standen in ganz Deutschland die Messehallen leer. Über ein Viertel des Jahresumsatzes von üblicherweise vier Milliarden Euro büße die Branche in diesem Jahr ein, berichtete Harald Kötter vom Verband der deutschen Messewirtschaft. Das Minus könne sogar noch üppiger ausfallen – immerhin sei noch unklar, wie sich die Veranstaltungen im Herbst gestalten, je nach Zuspruch der Aussteller und Besucher.

Trotz zunehmender Videokonferenzen sieht Buhl-Wagner die Zukunft der Messe-Landschaft zuversichtlich. „Wer Geschäfte machen will, muss sich orientieren und Vertrauen aufbauen.“ Das funktioniere nur in der persönlichen Begegnung. „Digitalität kann hier unterstützen und ergänzen, aber niemals ersetzen.“

