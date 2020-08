Nach tödlichem Unfall in Eilenburg: Seniorenrat fordert Zebrastreifen

Eilenburg

Der Unfalltod einer 79 Jahre alten Frau in Eilenburg beschäftigt nicht nur die Polizei, sondern auch den Stadtseniorenrat. Dieser macht nunmehr Forderungen auf nach mehr Verkehrssicherheit im Stadtzentrum, insbesondere im Bereich der Torgauer Straße, wo sich am 10. Juli der schlimme Unfall ereignete. „Wir brauchen hier dringend einen Zebrastreifen“, sagt Helga Jahn. Die Rentnerin ist nicht nur Vorsitzende des örtlichen Schwerhörigenvereins, sondern auch Mitglied im Stadtseniorenrat. Jenes Gremium beschäftigt sich mit den Belangen der Eilenburger Rentner. Verkehrssicherheit ist dabei ein regelmäßiger Schwerpunkt – und der betrifft Alte wie Junge gleichermaßen.

„Die Leute laufen nicht erst bis zur Ampel“

Blick auf die Torgauer Straße in Eilenburg zwischen Sparkasse und Marktplatz. Hier überqueren täglich Hunderte Fußgänger die viel befahrene Straße, weil es die kürzeste, aber auch gefährlichste Verbindung Richtung Kornmarkt und Markt ist. Die Fotos entstanden alle an einem Tag innerhalb von zehn Minuten. Quelle: Nico Fliegner

Anzeige

Jahn, die selbst im Zentrum wohnt, kennt die Gefahren für Fußgänger in der Torgauer Straße. „Die Leute, die zum Beispiel vom Kornmarkt rüber in die Sparkasse wollen, laufen nicht erst vor bis zur Ampel“, sagt Jahn. Gemeint ist die Marktkreuzung, an der Fußgänger sicher über die Torgauer Straße laufen können. Ebenso würden sie nicht die Ampel nutzen, die sich in der Torgauer Straße in Höhe der Gaststätte „Monis Kleine Oase“ befindet – also in entgegengesetzter Richtung „Die Ampeln sind alle zu weit weg. Die Leute nehmen den kürzeren Weg“, weiß die Seniorin, weil sie so schneller zum Bäcker, zu Rossmann oder auf den Marktplatz kommen, auf der anderen Seite zur Sparkasse und den kostenfreien Parkplätzen, die die Stadt im Nordring vorhält.

Weitere LVZ+ Artikel

Tödlicher Unfall am 10. Juli

Die LVZ berichtete am 11. Juli über den tödlichen Unfall in der Torgauer Straße in Eilenburg. Dabei kam eine 79 Jahre alte Frau ums Leben. Quelle: Nico Fliegner

Genau an der Sparkasse ereignete sich der Unfall. Eine Autofahrerin wollte vom Kornmarkt auf die Torgauer Straße in Richtung Marktkreuzung abbiegen. Beim Auffahren, kurz nach dem Einmündungsbereich, erfasste sie mit ihrem Auto eine 79 Jahre alte Fußgängerin, die gerade die Torgauer Straße überquerte. Die ältere Dame wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen fahrlässiger Tötung und hat bereits erste Zeugenhinweise, die das Verhalten der Fußgängerin beim Betreten beziehungsweise Überqueren der Fahrbahn sowie das Fahrverhalten der Autofahrerin wahrgenommen haben, wie eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage mitteilte.

Forderung an OBM und Stadtrat

Helga Jahn will indes über den Stadtseniorenrat die Forderung nach einem Zebrastreifen an Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) beziehungsweise den Stadtrat herantragen. Zwar handelt es sich bei der Torgauer Straße um eine Kreisstraße, für die wiederum das Landratsamt zuständig ist, doch geht es um das Aufstellen von Verkehrszeichen, so ließ die Behörde wissen, sei wiederum die Stadt zuständig.

Zebrastreifen : So stehen die Chancen

Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches, weiß um die Fußgänger, die abkürzen. Einen Zebrastreifen oder eine Verkehrsinsellösung wie im Bereich der Leipziger Straße sei in der Torgauer Straße allerdings „schwer realisierbar“. Grund sei die Nähe zur Einmündung Kornmarkt. Besonders Ortsfremde, die vom Kornmark links auf die Torgauer Straße abbiegen wollten, würden auch einen Zebrastreifen, der unmittelbar folge, nicht gleich wahrnehmen. Der Zebrastreifen, der in Höhe McGeiz/LVZ-Geschäftsstelle stünde, wäre zu nah an der Einmündung. Ihn noch weiter Richtung Marktkreuzung zu verlegen, scheint aber nicht zu gehen, weil die Straße dann zweispurig wird. Eine andere Möglichkeit wäre indes, das Linksabbiegen am Kornmarkt zu verbieten. Dies sei aber schon einmal vor Jahren diskutiert und wieder verworfen worden.

Insofern bleibt es fraglich, ob die Verkehrssicherheit für Passanten in der Torgauer Straße überhaupt verbessert werden kann. Dort fehlt übrigens auch beidseitig ein Radweg. Doch das ist eine andere Baustelle.

Von Nico Fliegner