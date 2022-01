Nach unerwarteter Genehmigung: Welche Sauna in Leipzig wann öffnet

Leipzig

Überraschende Wendung: Laut der neuen Corona-Notfall-Verordnung können ab Freitag Saunen in Sachsen wieder Gäste empfangen – die bisherige Planung, die Schließung bis 6. Februar aufrechtzuerhalten, ist damit vom Tisch. Aber schaffen es die Betreiberinnen und Betreiber nach fast zweimonatiger Zwangspause so schnell, wieder Gäste zu empfangen? Wir geben eine Übersicht über die Öffnungspläne.

Sauna im See

Susanne Rudolph, Geschäftsführerin der „Sauna im See“, findet die Genehmigung „super, aber so schnell werden wir nicht öffnen können. Es sind zu viele Vorbereitungen und auch Bestellungen notwendig“, erklärt sie. Nicht zuletzt sei das Personal aufgrund der Schließungen von 22 auf 11 Mitarbeitende halbiert. „Mir sind während des Lockdowns die Leute weggelaufen – sie müssen ja Geld verdienen.“ Rudolph rechnet damit, dass ihr Haus mit etwas Vorlauf „wahrscheinlich Ende nächster Woche“ wieder öffnet.

Sachsen-Therme

Auch der große Wellness-Tempel am Paunsdorf-Center braucht ein paar Tage, um wieder alles hochzufahren. Logistisch und organisatorisch gilt es einiges vorzubereiten. Die Öffnung des Freizeitbades und der Sauna kündigt die Einrichtung ab 20. Januar an: „Dann werden wieder alle Bereiche freigeben. Wir freuen uns bereits auf das Wiedersehen – bleiben Sie gesund und uns treu.“

Meri Sauna

Die Sauna am Kulkwitzer See wird es nicht schaffen, gleich am Freitag Gäste einzulassen, kündigt die Rückkehr aber für den Tag darauf an. „Ab dem 15. Januar sind die Saunatüren wieder geöffnet, außer das Dampfbad.“ Dass auch hier das Personal knapp ist, zeigt das Posting auf der Facebook-Seite: Die Meri Sauna sucht Reinigungs- und Servicekräfte sowie Saunameister und Masseure.

Stötteritzer Saunatreff

Andrea Hudasch konnte es zuerst kaum glauben, dass es schon Ende dieser Woche weitergeht. „Wenn wir dürfen, machen wir auf, und zwar sofort am Freitag“, sagt sie. Vor allem weil der Saunatreff ein kleinerer, familiengeführter Betrieb ist, geht die Wiedereröffnung schneller als anderswo. „Corona hat uns schon den zweiten Winter weggenommen, wir sind froh, wenn es weitergeht.“

Zutritts-Bedingungen In der Sauna gilt die 2G plus-Regel: Zutritt haben ausschließlich vollständig Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Für Geboosterte sowie Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr entfällt die Testpflicht. Dampfbäder bleiben weiterhin geschlossen. Ob Aufgüsse stattfinden dürfen, soll noch entschieden werden.

Finnlandsauna am Bagger

Zu den schnellen Rückkehrern gehört die Sauna am Bagger in Leipzig-Thekla. „Wir öffnen am Montagmorgen um 10 Uhr“, kündigt Betreiber Lukas Diestel an. „Momentan ist noch der Fliesenleger bei uns zu Gange und wir müssen einiges einkaufen, putzen und vorbereiten“.

Sportbäder mit Sauna

Sowohl die Grünauer Welle als auch das Sportbad an der Elster, betrieben von der L-Gruppe, verfügen über ein Sauna-Angebot. „Die Schwimmhallen und Saunen der Leipziger Sportbäder werden ab Montag, dem 17. Januar, wieder öffnen“, so Sprecherin Katja Gläß am Donnerstag. „Aktuell warten wir auf den offiziellen Verordnungstext, klären und organisieren aber parallel bereits die Umsetzung der zu erwartenden Zugangsbedingungen unter 2G plus.“

Von Mark Daniel und Andreas Debski