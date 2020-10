Leipzig/Dresden

Aktuell ein großes Thema: die Grippe in Zeiten der Corona-Pandemie. Viele wollen sich derzeit impfen lassen. In den sozialen Netzwerken aber liest man schon Beschwerden von Usern, die keine Impfung bei ihrem Haus- oder Betriebsarzt bekommen. So schrieb unter anderem ein Twitter-Nutzer: „Vor 3,5 Wochen bekam ich den Impftermin, heute verschiebt mein Hausarzt auf Mitte bis Ende November, ohne Garantie ...“ Und in Brandenburg, NRW oder im Norden melden Hausärzte eine Vielzahl an enttäuschten Patienten, das Serum reicht längst nicht für alle.

Vielen Patienten kommen früher als in den Vorjahren zur Impfung

Wird der Impfstoff nun auch in Sachsen knapp? Eine kleine stichprobenartige Umfrage bei Arztpraxen und Apotheken in Sachsen zeigt: Die Nachfrage ist groß, viele kommen früher als sonst und bei einigen gehen die Impfvorräte tatsächlich schon zur Neige.

Dr. Jörg-Friedrich Onnasch, Allgemeinmediziner aus Leipzig, bestätigt die gestiegene Nachfrage unter seinen Patienten. „Wir haben bereits im März geahnt, dass sich mehr Leute gegen Grippe impfen lassen wollen und haben damals 200 Impfdosen mehr als sonst für unsere Praxis geordert. So wird es knapp reichen.“ Er hat nun noch mal 100 Dosen mehr geordert. Laut Onnasch ist diesmal neu, dass die Patienten schon vermehrt sehr früh im Herbst zur Impfung kommen.

Eine so große Bestellung hat es noch nie gegeben

„Wir spüren die große Nachfrage, aber wir haben gut geplant und frühzeitig bei den Herstellern den Impfstoff bestellt“, berichtet auch Peter Slowik, Leiter der Greif Apotheke in Reudnitz. „In Zukunft könnte es aber schon schwieriger werden mit den Nachbestellungen“, heißt es aus der Apotheke. Bei Friedemann Schmidt sind die Vorräte des Serums dagegen schon aufgebraucht. Der Leipziger Apotheker hat momentan keine Vorräte mehr: „Wir haben die Impfdosen, die wir schon erhalten haben, bereits an die Arztpraxen verteilt. Wir rechnen damit, dass die 26 Millionen dieses Jahr für alle reichen werden.“

So eine große Bestellung hätte es noch nie gegeben, so Schmidt, der auch Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer sowie der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ist. Für seine Seume Apotheke in Knauthain erwartet er die nächste Tranche Mitte November. „Es ist auf jeden Fall noch sinnvoll, sich im November und Dezember impfen zu lassen. Die Grippewelle ist noch nicht gestartet“, bestätigt Schmidt.

Vornehmlich sollen sich Risikogruppen impfen lassen

Die Arztpraxis von Christine Ruholl in Möckern hat momentan noch genügend Impfstoffe, trotz einer erhöhten Nachfrage. Ähnlich sieht es in der Praxis von Dr. Susann Brabant aus: „Aktuell gebe es keinen Grund zur Sorge, unser Kühlschrank ist noch voll“. Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, betont, dass wir erst am Beginn der Grippeimpfsaison stehen. Es sei noch zu früh, die Pferde scheu zu machen, so Bodendieck.

Vornehmlich sollen sich Risikogruppen impfen lassen, empfiehlt die Ständige Impfkommission. Also Menschen ab 60 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Schwangere und Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches Personal. Außerdem wird die Impfung denen empfohlen, die frequentierte Kontakte zu Mitmenschen haben – also Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. „Dazu gehören zum Beispiel auch Lehrer und Mitarbeiter im Einzelhandel“, betont der Leipziger Mediziner Onnasch.

Kassenärzte: In Sachsen genügend Impfdosen vorhanden

Kein Grund zur Panik: Für die vier Millionen Einwohner in Sachsen seien genügend Impfdosen vorhanden, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS). Sprecherin Julia Leditzky sagt: „Für den Freistaat sind laut aktuellem Stand 1,25 Millionen Grippeschutzdosen eingeplant. Es liegt nun an den niedergelassenen Ärzten, wie priorisiert werden kann, falls es wider Erwarten zu Engpässen kommt“, so Leditzky. Grundsätzlich empfiehlt die KVS die Grippeimpfung, denn eine Infektion mit dem Coronavirus und der Grippe zusammen wäre eine enorme Belastung für den Körper.

Beim Robert-Koch-Institut macht man sich dennoch Sorgen um die Vorräte. Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission, sieht die Gefahr, dass in diesem Winter zu wenig Grippeimpfstoff zur Verfügung stehen könnte. „Mein Wunsch wäre tatsächlich, dass man jetzt erst mal bis Mitte Dezember wirklich den Vorrang denjenigen gibt, die zu den Risikogruppen gehören“, sagte er dem Sender rbb. „Und wenn dann die Situation so ist, dass der Rest der Risikogruppe sich wirklich nicht impfen lassen möchte und es noch genug Impfstoff gibt, dann könnte man das von mir aus auch gerne freigeben.“

