Nachgebesserte Abi-Noten sorgen in Sachsen für kontroverse Reaktionen

Die Entscheidung des sächsischen Kultusministeriums, die Abiturnote im Fach Mathematik in diesem Jahr um einen Punkt anzuheben, hat am Donnerstag für kontroverse Reaktionen gesorgt. Deutliche Kritik übte der Philologenverband. „Wenn das Kultusministerium nachträglich per Dekret Noten ändert, steht der gute Ruf des sächsischen Abiturs auf dem Spiel“, warnte der Landesvorsitzende Thomas Langer. „Dann sinkt die Akzeptanz der Prüfungsergebnisse bei Schülern und Eltern.“ Gleichzeitig steige der Druck auf andere Bundesländer, die sich aus dem selben Aufgabenpool bedient haben, nun ebenfalls nachzubessern. Nach Ansicht des Berufsverbandes habe der relativ schlechte Abi-Notenschnitt von 3,1 weder an mangelnden Rechenkünsten noch an Corona-Ausfällen gelegen, sondern am mangelnden Verständnis von Textaufgaben.

Statt Abiturnoten medial zu verhandeln und nachträglich zu ändern, schlagen Sachsen Gymnasiallehrer vor, „im Austausch mit Fachberatern an den Gymnasien, Schulmathematikern an den Hochschulen und den Kultusministerien nach Lösungen zu suchen, um Sachsens Gymnasiasten auf künftige Anforderungen im Abitur und im Studium bestmöglich vorzubereiten“.

Bei Schülern überwiegt die Freude

Bei Schülern habe der Zusatzpunkt fürs Mathe-Abi „überwiegend Freude ausgelöst“, sagte Landesschülerratssprecherin Joana Kesicka. „Viele Abiturienten hatten in diesem Jahr ernste Probleme im Fach Mathematik.“ Das verdeutliche auch der Leistungsknick um 0,6 Punkte im Vergleich zum Vorjahr. „Nach der Entscheidung des Kultusministers zur nachträgliche Aufwertung gab es von Seiten der Schüler viele positive Rückmeldungen“, sagt die Gymnasiastin aus Löbau. Schülerinnen und Schüler des diesjährigen Abiturjahrganges werden dadurch entlastet und die nicht gehaltenen Unterrichtsstunden für die Prüfungsvorbereitung während der Corona-Krise wieder kompensiert. Dieser Nachteilsausgleich ist nötig und angemessen.“ Zudem sehe sich der Landesschülerrat nun in seiner Forderung nach einer Überprüfung der Abituraufgaben bestätigt. Wie man ausgerechnet auf einen Zusatzpunkt kam, könne sie sich allerdings nicht erklären, so Kesicka.

Aufgaben in ungewohnten Kontexten

„Eine stärkere Anhebung wäre angesichts der festgestellten möglichen Ursachen nicht angemessen“, erklärt Dirk Reelfs vom Kultusministerium. Mit der Anhebung um einen Punkt liege man etwa im Schnitt der Vorjahre. „Eine stärkere Anhebung hätte nicht nur den möglichen Nachteil der Schüler dieses Jahrganges ausgeglichen, sondern einen Vorteil gegenüber anderen Jahrgängen verschafft.“ Nach Ansicht des Ministeriumssprechers entsprachen die Matheaufgaben grundsätzlich dem sächsischen Lehrplan und den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. „Allerdings gab es die Neuerung, das in diesem Jahr mehr Aufgaben unverändert aus dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder entnommen wurden und hier einige Aufgabenstellungen in ungewohnten Kontexten formuliert wurden“, so Reelfs.

Nachteile für Schülerinnen und Schüler, die von der Anhebung nichts wissen konnten und bereits eine Nachprüfung mit eventuell schlechterem Ergebnis absolviert haben, solle es nicht geben. „Für diese Einzelfälle haben wir die Schulen gebeten, zugunsten des Schülers zu entscheiden“, sagte Reelfs. Ermächtigt sehe sich das Ministerium in seiner Entscheidung durch das Schulgesetz.

SPD kritisiert überfrachteten Lehrplan

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hatte im April entschieden, dass das Abitur wie geplant stattfinden, den Schülerinnen und Schülern aber kein Nachteil entstehen soll. „In Abwägung aller Vor- und Nachteile und insbesondere angesichts der nicht von den Schülerinnen und Schülern zu verantwortenden Problemlage in einigen Aufgabenstellungen werden die Noten etwas angehoben“, erläuterte Piwarz den jetzigen Schritt. In den Sommermonaten solle nach Wegen gesucht werden, um künftig besser an allen Gymnasien die neue Aufgabenkultur und das damit verbundene Niveau der Bildungsstandards umzusetzen.

Vom Koalitionspartner SPD kommt Kritik an den Lerninhalten: „Zu oft wird auswendig gelernt, werden alle Lehrplaninhalte ins Schuljahr gequetscht, obgleich sie doch nur Empfehlungen und Beispiele sind“, sagte Sabine Friedel, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Das Verständnis der Schülerinnen und Schüler gehört endlich in den Mittelpunkt des Unterrichtens, nicht die Erfüllung von Notenvorgaben der Kultusverwaltung.“

