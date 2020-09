Die aktuellen News: In Leipzig sind so viele neue Corona-Fälle an einem Tag gemeldet worden wie seit Anfang April nicht mehr. Eine junge Frau hat kurz vor der Landung in Leipzig/Halle eine Stewardess angegriffen. Und nach der langen Corona-Pause findet an diesem Wochenende wieder eine Messe in Leipzig statt. Der Überblick im Leipzig-Ticker.