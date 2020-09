Leipzig-Ticker - Messerattacke in Paunsdorf +++ LVB-Streik am Dienstag +++ Neun weitere Corona-Fälle in Leipzig

Die aktuellen News: Im Zoo sind fünf neue Dickhäuter angekommen. Ein Polizist ist wegen rechtsextremer Chats vom Dienst freigestellt worden. Ein Streit ist in Paunsdorf eskaliert. Und bei den LVB steht am Dienstag ein Warnstreik bevor. Der Überblick im Leipzig-Ticker.