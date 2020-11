1447 Corona-Patienten in sächsischen Kliniken Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, spricht von „bedrohlichen und bedenklichen Zeichen“ bei der medizinischen Versorgung. Aktuell werden 1447 Coronapatienten auf infektiologischen Stationen in den sächsischen Krankenhäusern behandelt. Davon liegen 324 schwerst Erkrankte auf Intensivstationen. Das sagte Bodendieck am Mittwochvormittag auf einer Pressekonferenz. Damit sind die Nomalstationen der sächsischen Krankenhäuser zu 80 Prozent belegt, die Intensivstationen sind zu 75 Prozent ausgelastet.



Er befürchtet einen weiteren Anstieg der Fälle auf den Intensivstationen. Die peripheren Krankenhäuser in Ostsachsen, namentlich nannte er Görlitz, seien quasi dicht. Die Universitätsklinik in Dresden übernehme inzwischen Patienten. „Das ist ein bedrohliches und bedenkliches Zeichen“, so Bodendieck. Es gebe in Ostsachen kaum noch freie Intensivetten. In Leipzig und Nordsachsen sehe es noch schlechter aus mit den freien Intensivbetten.

Damit bestätigte der Landesärztekammerpräsident die Warnung von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) vor einem Kollaps der medizinischen Versorgung in den kommenden Wochen. Kretschmer sagte MDR aktuell, die Situation in den Krankenhäusern sei besorgniserregend. Wenn das Infektionsgeschehen weiter so hoch bleibe, könne man die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleisten.