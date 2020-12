Antigentest statt Aperitif: In einer Kneipe in der Leipziger City werden ab kommender Woche Corona-Schnelltests durchgeführt. Sachsen erwägt einzelne Gemeinden abzuriegeln. Und wegen der sich zuspitzenden Lage musste eine Notaufnahme in Leipzig geschlossen werden. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.