Nackt im Museum Torgau: Naturisten besuchen Aktausstellung von Gerhard Weber

Torgau

„Hautnah – Aktfotografie in der DDR“ heißt die aktuelle Ausstellung des bekannten Grimmaer Fotografen Gerhard Weber (79), die zehn Wochen lang im Torgauer Stadtmuseum Station machte. Viel nackte Haut gab es auch am Sonnabend im Museum zu sehen – allerdings diesmal nicht nur auf den Bildern, sondern überraschenderweise auch in den Besucherreihen. Kurz vor Toreschluss der Aktschau hatte sich nackter Besuch angesagt: 15 Naturisten aus ganz Deutschland wollten sich Webers Werkschau vor Ort anschauen. Zur ganz normalen Öffnungszeit für das sonst eher eingekleidete Publikum.

Fotograf Gerhard Weber führte selbst durch die Schau

Gerhard Weber, der neben seinen international anerkannten Sozialporträts über die DDR immer auch leidenschaftlich gern Aktmodell fotografierte, reiste für diese besondere Besuchergruppe selbst nach Torgau. Er führte die Naturisten aus Dortmund, Hamburg, Hannover, dem Münsterland, Dresden, Luckenwalde und Mühlhausen fachkundig durch seine Ausstellung. „Auch für ihn war dies ein neues Erlebnis, das er gleich im Bild festhielt“, sagt Museumsleiterin Cornelia König.

Seit 50 Jahren beschäftigt sich der Fotokünstler Gerhard Weber mit der Akt-Fotografie. Nun stellt er seine Bilder in Torgau aus.

Torgauer Museumsleiterin sehr erfreut über Naturisten-Besuch

Museumschefin König freut sich über das Interesse der Naturisten: „Mit diesem Event reiht sich das Torgauer Museum in eine Reihe großer Museen wie dem Leopold-Museum in Wien, dem LWL-Museum in Münster, Museen in Luxemburg oder der Kunsthalle in Rotterdam ein.“ Im letztgenannten Museum treffen sich jährlich einmal hunderte Naturisten, um die Kunsthalle nackt zu erleben.

Naturisten besuchen Aktfoto-Ausstellung im Stadtmuseum Torgau Quelle: stadtmuseum torgau

„Sie möchten nackt erleben und genießen“

Doch warum lassen Menschen Hüllen fallen, um sich eine Aktausstellung anzuschauen? Cornelia König erklärt es so: „Sie möchten natürlich nackt erleben und genießen. Dazu gehen sie zusammen wandern, baden und eben auch in Museen, die sich offen für solche Vorhaben zeigen.“

Alle 15 Naturisten seien begeistert von der Ausstellung und vom Museum in Torgau gewesen und wollten gern wiederkommen. Auch wenn Gerhard Webers Aktbilder dann nicht mehr zu sehen sein werden: Die Schau schloss am Sonntag ihre Pforten.

Von Olaf Majer