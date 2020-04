Natursportbad Düben: Corona verhindert Saisonstart

Bad Düben

Das Bad Dübener Natursportbad mit Camp wird wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 1. Mai öffnen. „Frühestens Pfingsten“, hält sich Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster mit der Benennung eines konkreten Termins aber bewusst zurück. Die vom Freistaat Sachsen erlassene Allgemeinverfügung schließt die Freibad-Öffnung derzeit aus, weil öffentliche Sportstätten, Fitnesscenter, Bäder und Schwimmhallen sowie Spielplätze weiterhin geschlossen bleiben müssen.

Ungewisser Saison-Verlauf

21 500 Eintritte ins Bad und rund 1000 Übernachtungen im Camp: Nach der grandiosen Premieren-Saison 2019, als das Bad nach anderthalbjähriger Schließung und umfangreichen Umbaumaßnahmen wieder eröffnet wurde, stehen Stadt und Betreiber Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH nun vor einem äußerst ungewissen Saison-Verlauf. Den Gedanken an ein Aus für die noch nicht mal begonnene Badesaison 2020, der in anderen Kommunen schon offen ausgesprochen wurde, weist Astrid Münster noch von sich.„Ich hoffe doch, dass es eine Badesaison geben wird. Den ganzen Sommer ohne Freibad, ich wüsste nicht, wie das gehen soll.“

Bad wird dennoch Anfang Mai in Betrieb genommen

Und so gab und gibt es Vorbereitungen. Das Bad soll dennoch wie geplant Anfang Mai in Betrieb gehen – zumindest technisch gesehen. Die Becken haben den Frühjahrsputz hinter sich, das Gelände hat jede Menge neue Pflanzen erhalten und die Fässer für die Übernachtung der Camp-Gäste stehen bereit, bis Ende des Monats soll zudem der ans Bad angrenzende Wanderrastplatz fertig sein. „Anfang Mai wird das Wasser ins Becken gefüllt, um zu überprüfen, inwieweit der Wasserkreislauf und die Gewährleistungen, die noch erbracht wurden, funktionieren“, so Münster.

Fakt ist aber, eine Öffnung des Bades wäre ohne einschneidende Regelungen nicht denkbar. Hauptproblem ist das Einhalten des Mindestabstandes auf dem Bad-Gelände. Möglich sei, dass wenn, dann Gäste nur in begrenzter Anzahl in die Freizeit-Einrichtung gelassen werden können, um die Abstands-Regeln einzuhalten. Ein volles Freibad werde es aber so ohne weiteres vorerst nicht geben.

Wie weiter mit den Buchungen im Camp?

„Bis auf weiteres“ verschoben werden musste bereits der für 9. April geplante Start der Camp-Saison. „Der aktuelle Vorbuchungsstand für 2020 lag bei über 1000 Gästen, mehrheitlich waren das Klassenfahrten“, so Kurdirektor Ole Hartjen in einem LVZ-Interview Ende März. Sechs Schlaffässer für jeweils vier Personen sowie zwei barrierefreie Schlaffässer für jeweils drei Personen stehen als Übernachtungsmöglichkeiten bereit und wurden bereits in der ersten Saison gut genutzt. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest. In dieser Woche wollen sich Stadt und Betreiber dazu noch einmal verständigen, hieß es dazu am Dienstag aus dem Heide Spa & Resort. Ausschlaggebend werden aber auch die vom Freistaat erlassenen Allgemeinverfügungen sein.

