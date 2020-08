Wurzen

Bekanntlich ließen sich DDR-Bürger von Tante, Onkel und Co. so einige „Schundzeitschriften“ rüber schmuggeln. So weit, so gut. Dabei soll es im Gegenzug auch Wessis gegeben haben, die bei ihren in den Osten reisenden Angehörigen manches Druckerzeugnis aus volkseigener Produktion bestellten. Leo von Sahr war so ein Sonderling. Nichts wünschte er sich sehnlicher als die neueste Ausgabe des Illustrierten Motorsports.

Das Fachorgan des Präsidiums der Sektion Motorrennsport der DDR und später des Allgemeinen Deutschen Motorsport-Verbandes interessierte den damals jungen Mann brennend. Mit Blick nach „drüben“ fand es der heute 67-Jährige schon immer sensationell, wie einige Verrückte in Zeiten des allgegenwärtigen Mangels ausgerechnet Autorennsport betrieben. Ein Name tauchte dabei immer wieder auf: Melkus.

Anzeige

Einsitziger Alu-Bolide noch immer am Start

Leo von Sahr hatte das Glück, den 2005 verstorbenen Konstrukteur des „ Ferraris des Ostens“, Heinz Melkus, noch persönlich kennengelernt zu haben. Überglücklich ist er, dass er seit einigen Jahren sogar dessen originales Formel-3-Rennauto vom Typ 64 besitzt. In der „ Zigarre“ mit der Nummer 81 fährt der Wurzener Domherr noch immer offizielle Rennen. Er liebt den einsitzigen Alu-Boliden mit Wartburgmotor fast so sehr wie seine Frau Marion.

Weitere LVZ+ Artikel

Dabei dürfe man die Zigarre nicht mit dem Ferrari des Ostens verwechseln, betont von Sahr: „Anders als der 64-er war der RS 1000 ein echter Rennsportwagen in der Klasse bis 1000 Kubikzentimeter – mit geschlossener Karosserie und polizeilicher Straßenzulassung.“ Elegante Flügeltüren, geschwungene Kotflügel und eine Höhe von nur etwas mehr als einem Meter erinnerten beinahe an einen rassigen Italiener.

Neuartiges Virus bremst Rennfahrer aus

Von Sahr wollte auch in diesem Jahr beim Oberlausitzer Dreieckrennen starten. Doch im Wettlauf der Oldtimer hatte das neuartige Virus namens Corona die Nase vorn – die für September geplante Tour fällt aus. Dann kommt er eben im nächsten Jahr wieder: „Mit Zigarre und bis zu 150 Sachen.“ Die Fahrt im 64-er will gelernt sein: „Die Lenkung reagiert sensibel. Du findest dich schnell mal auf der anderen Straßenseite wieder“, sagt der Rentner.

Er habe so wenig Geld, dass er sich nur ein Auto mit einem Sitz leisten könne, scherzt der Wurzener Domherr, der in der Nähe des Nürburgringes aufgewachsen ist und Benzin im Blut hat. Der Volljurist arbeitete in einer Bank für Mittelstandsfinanzierung – in Hamburg, Berlin und von 1993 bis 2009 in Leipzig. Drei Jahre war er Vorsitzender des Ostdeutschen Bankenverbands.

Zur Galerie Leo von Sahr nimmt mit seinem Melkus, Baujahr 1964, auch an Rennen teil

Adel mit sächsischen Wurzeln

Seine Ahnen stammen aus Sachsen. Vater Hanns Heinrich von Schönberg wurde in den Dreißigern von den letzten Eigentümern des Dahlener Schlosses, Siegfried Sahrer von Sahr und Marianne von Carlowitz ( Falkenhain), adoptiert. 1945 wurde die Familie enteignet und flüchtete in den Westen: „Mein Name ergibt sich aus zwei Adelsgeschlechtern und passt auf keinen Ausweis: Leo Sahrer von Sahr von Schönberg.“

1993 kaufte von Sahr einen Hof in Panitzsch. Fortan lebte die Familie in drei Generationen dort: von Sahr, seine Frau, die Eltern und drei Kinder. 2019 zogen sie in ein Dorf bei Oschatz: „Sohn Philipp hat dort Land erworben und will auf Bio umstellen. Dafür muss er in der Nähe wohnen.“ Ihr einstiger Nachbar in Panitzsch, Maik Kralik, hält ihnen weiter die Treue. Der frühere Jugend-Kart-Meister der DDR wartet den Melkus-Rennwagen.

Ehrenamt am kleinsten Dom Sachsens

Schon damals wurde das Wurzener Domkapitel auf den Kirchenvorstand von Panitzsch aufmerksam. Der Beginn einer bis heute währenden gedeihlichen Zusammenarbeit: Von Sahr folgte dem Ruf an den kleinsten Dom Sachsens, ist seit 2001 einer von sieben Domherren und seit 2010 eine Art ehrenamtlicher Geschäftsführer. Seitdem gilt er auch als schnellster Domdechant Sachsens.

Langsamkeit, Getragenheit, Ehrfürchtigkeit – wie verträgt sich das mit der Fahrt im Rennauto? Von Sahr salomonisch: „Nun beides ist eine Religion.“ Beim Oberlausitzer Dreieckrennen sei ohnehin kein Bleifuß gefragt. Es gehe vielmehr ums gemeinsame Erlebnis, den Austausch befreundeter Kollegen aus Deutschland, Tschechien und Polen. Niemand wolle sein Auto zu Schrott fahren. Ziel sei ein möglichst ausgeglichenes Rennen.

Liebhaberstück ist unverkäuflich

Aber es stimme: Das Rennauto sei tatsächlich ein absolutes Kontrastprogramm zu seinem Engagement im Wurzener Dom. Eines aber brauche man hier wie da: Gefühl. Nicht nur beim Lenken, auch beim Getriebe: „Du musst schon ein Händchen haben, um die fünf Gänge reinzubekommen.“ Und wie viel kostet die Zigarre? „Die ist unverkäuflich. Man könnte darin sogar gut beerdigt werden – fast wie in einem Sarg.“

Heinz Melkus Heinz Melkus (1928-2005) war der namhafteste Autorennfahrer der DDR. Zudem galt er als begnadeter Konstrukteur. Die Firma Melkus war der einzige private Autohersteller der DDR und baute über 260 Renn- und Sportwagen. Legendär war auch der firmeneigene Fahrschulbetrieb. Heinz Melkus siegte von 1951 bis 1980 in 80 seiner 289 gefahrenen Rennen. Direkt nach der Wende eröffnete er als Erster in der Ex-DDR ein BMW-Autohaus. Beide Söhne des Firmengründers, Ulli und Peter Melkus, arbeiteten im Familienbetrieb. Ulli Melkus verunglückte bei einem Verkehrsunfall am 18. Juni 1990 tödlich.

Von Haig Latchinian