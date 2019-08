Die Regierungsbildung nach der Landtagswahl in Sachsen am 1. September wird spannend. Für die jetzige große Koalition wird es nicht mehr reichen. Die Wähler wollen mehrheitlich die CDU weiter in Regierungsverantwortung sehen, haben aber recht differenzierte Vorstellungen, in welcher Farbpalette das am besten wäre.