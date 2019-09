Negativrekord in Sachsen: 6200 Lehrstellen noch nicht besetzt

Leipzig

Betriebe in Sachsen und Thüringen haben große Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch weit über 6000 Lehrstellen in Sachsen und 4500 in Thüringen nicht besetzt – so viele wie seit dem Jahr 2000 nicht. Dem standen in Sachsen 3450 Jugendliche gegenüber, die noch keinen Ausbildungsplatz in der Tasche haben. Das teilt die Regionaldirektion Sachsen der Bundesarbeitsagentur mit.

Besonders Lebensmittelhandel und Gastronomie betroffen

Vor allem für Fachverkäufer im Lebensmittelhandel, speziell in der Fleischverarbeitung, aber auch für Berufe in der Gastronomie gibt es viel zu wenig Interessenten. Tische abräumen, Schweinehälften verwursten – dazu haben offenbar immer weniger Jugendliche Lust. Ähnlich sieht es aber auch bei der Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, Kraftfahrzeug-Mechatroniker, Werkzeugmacher, Dachdecker oder auch Elektriker in der Automatisierungstechnik aus. Hier stehen jedem Bewerber mehr als fünf freie Lehrstellen gegenüber.

Berufsberater wissen, wo es noch freie Stellen gibt

Die Firmen würden den Agenturen immer mehr freie Lehrstellen melden: für dieses Jahr 20 533. Im Vorjahr waren es 19 334 und 18 954 im Jahr davor. Viele der unversorgten Jugendlichen sollten nach Alternativen zu ihrem Wunschberuf Ausschau halten, rät Regionaldirektionschef Klaus-Peter Hansen. „Die Berufsberater wissen, wo es jetzt noch freie Stellen gibt.“

Berufsberater wollen noch mehr direkt in die Schulen gehen

Um die duale Ausbildung noch mehr in den Fokus der Jugendlichen zu rücken, würden die Berufsberater künftig deutlich häufiger direkt in den Schulen beraten. Hansen: „Wir sind ab sofort stärker dort, wo junge Menschen sind. Damit gibt es kürzere Wege für die Schüler und einen direkten Draht zum Berufsberater.“ So sind Berater in Oberschulen ab der siebenten Klasse und in Gymnasien ab der neunten unterwegs. Dabei wolle man gleichwertig zur dualen Ausbildung und zum Studium informieren, „unabhängig von der besuchten Schulform“, so Hansen. Hintergrund ist, dass viele junge Leute einen akademischen Abschluss einem Ausbildungsplatz vorziehen – sehr zum Ärger vieler Betriebe.

Mehr als jeder vierte Azubi beendet seine Ausbildung vorzeitig

Aber auch wenn ein Ausbildungsverhältnis zustande kommt, sind für zahlreiche Firmen die Nachwuchssorgen nicht vorbei. Denn mehr als jeder vierte Azubi beendet in Mitteldeutschland seine Ausbildung vorzeitig. Schlechtes Betriebsklima, Konflikte mit dem Ausbilder, ausbildungsfremde Tätigkeiten oder zu lange Wege zum Unternehmen sind einige der Gründe, warum Jugendliche hinwerfen. Die Arbeitsagenturen machen darauf aufmerksam: Über die Hälfte der Jugendlichen, die eine Ausbildung vorzeitig beenden, beginnen eine neue Lehre. Nur ein geringer Teil geht vorerst dem Bildungssystem verloren. Die meisten probieren im nächsten Anlauf erneut eine Ausbildung.

Von Andreas Dunte