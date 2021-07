Neonazis aus Sachsen wollen als Fluthelfer ins Krisengebiet im Westen Deutschlands

Leisnig

Am Freitagabend, 19 Uhr, soll es losgehen. Denn „die Dörfer in der vom Hochwasser betroffenen Region brauchen Hilfe“, heißt es auf einem Telegram-Kanal von Leisniger Neonazis. Deshalb wolle man ins Ahrtal fahren, die seit Tagen gesammelten Schaufeln, Konserven und Notstromaggregate mitnehmen und vor Ort anpacken. Wer dabei sein wolle, solle Gummistiefel, Isomatte und Taschenlampe mitbringen. Am Sonntag, gegen 22 Uhr, will man wieder im mittelsächsischen Leisnig sein.

Ob die Aktion so wirklich stattfindet, ist noch unklar. Doch im Katastrophengebiet im Westen Deutschlands warnt die Polizei schon seit Tagen davor, dass Rechtsextreme die Situation vor Ort für sich ausnutzen könnten. „Uns ist bekannt, dass sich aktuell im Katastrophengebiet im Ahrtal Rechtsextremisten als ,Kümmerer vor Ort’ ausgeben“, schrieb die Polizei Rheinland-Pfalz in einer Mitteilung. Dagegen könne man zwar wenig machen, solange nicht gegen geltendes Recht verstoßen werde. Allerdings werde man entschieden einschreiten gegen Menschen, „die unter dem Anschein von Hilfeleistung die Katastrophenlage für politische Zwecke missbrauchen“.

Organisator der Leisniger Fluthilfe ist Neonazi-Bündnis

In Leisnig wird die Katastrophenhilfe maßgeblich von „Zusammenrücken in Mitteldeutschland“ organisiert. Die Initiative wurde von Neonazis gegründet, die in den vergangenen Jahren mit ihren Familien nach Leisnig gezogen sind. Bei ihren westdeutschen Kameraden werben sie nun darum, es ihnen gleich zu tun. Die Argumentation: Der Migrationsanteil in Mitteldeutschland sei niedrig, deshalb sei „eine „systematische Ansiedlung“ hier besser, als die „Fahne hochzuhalten“ in Gebieten mit einer „ständig schrumpfenden deutschen Minderheit“. Unter den Neu-Leisnigern sind NPD-Funktionäre und ehemalige Mitglieder der inzwischen verbotenen rechtsextremen Kameradschaft „Heimattreue Deutsche Jugend.“ Zuletzt fielen sie in Leisnig als Organisatoren von Demos gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf.

Aktiv im Katastrophengebiet waren zuletzt auch Akteurinnen und Akteure der „Querdenken“-Bewegung, die sich aus Protest gegen die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gegründet hatte und inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. „Querdenken“ sammelte über ein privates Konto Geld, welches eigenen Angaben nach der Fluthilfe zugute kommen soll. In Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) bot eine „Querdenken“ nahestehende Gruppe Kinderbetreuung an. So offiziell sah das aus, dass der Kreis Ahrweiler erklären musste, die Hilfe nicht beauftragt zu haben.

Die Polizei vor Ort bittet ausdrücklich darum, dass Helfer nicht auf eigene Faust ins Krisengebiet fahren. Stattdessen sollten Freiwillige sich an die zentralen Koordinierungsstellen wenden, deren Kontaktdaten im Netz zu finden sind. Solche Aufforderungen lösten in rechten Netzwerken ätzende Kritik aus. „Bei der Polizei Rheinland-Pfalz ist Hilfe für Deutsche unerwünscht, wenn sie von Personen mit der „falschen“ politischen Einstellung kommt“, heißt es etwa.

Rechte Fluthelfer knüpften schon im Jahr 2013 Netzwerke

Das Rechtsextreme Katastrophen nutzen, um sich als Helfer zu gerieren und untereinander Kontakte zu knüpfen, ist nicht neu. Das hat sich etwa schon bei der Flut 2013 gezeigt. Als damals im Dresdner Dynamo-Stadion ein Hilfezentrum organisiert worden war, waren unter anderem Pegida-Gründer Lutz Bachmann und Fußball-Hooligans aus ganz Deutschland dabei. Noch Jahre später lobten die sich rechten Fluthelfer auf Demonstrationen für ihre Aktionen.

Fluthelfer im Juni 2013 in Dresden. Unter die vielen Freiwilligen mischten sich damals schon Rechtsextreme – nicht nur mit der Absicht, zu helfen. Quelle: Dietrich Flechtner

Pegida-Gründer Bachmann selbst ist wie fast 28.000 andere Fluthelfer in Sachsen später mit einem Fluthelferorden des Landes ausgezeichnet worden. Auch jetzt war Bachmann wieder als Helfer unterwegs – in den Gebieten, die in Sachsen von der Flut betroffen waren. Auf seinem Telegram-Kanal filmte er sich vor ein paar Tagen, offenbar kurz bevor er Wasser und Müsliriegel verteilte. Er könne, sagt er in einem Video, leider diejenigen nicht benennen, die die Dinge gespendet hätten. „Dann heißt es wieder, die haben einen Nazi unterstützt.“

Von Denise Peikert