Leipzig

Am 8. April 1991 kommen nur noch etwa 20.000 Leipziger auf den Augustusplatz, es wird die letzte Montagsdemonstration sein. Und sie beginnt mit einer Schweigeminute: für den „blindwütigen Mord“ an Detlev Rohwedder. Der Präsident der Treuhand war eine Woche zuvor durch das Fenster seines Arbeitszimmers erschossen worden.

Dass die Straßenproteste in der zerfallenden DDR nun erlahmten, lag auch an dem Mord an Rohwedder. Die Gewerkschaften, die sie organisierten, wurden zum Aufhören gedrängt. Und auch sie selbst müssen gespürt haben, dass man nicht weitermachen konnte. Denn hier, auf den Demos, schien sie sich ja zu entladen, die Wut auf die Treuhand und den Ausverkauf eines ganzen Landes. Jene Wut also, die auch die Mörder Rohwedders angetrieben haben muss. Oder?

Anzeige

Die neue Dokumentar-Serie „ Rohwedder“, die in vier Teilen beim Streamingdienst Netflix erschienen ist wird, geht drei Theorien nach, wer für Rohwedder Tod verantwortlich sein könnte. Denn der Mord wurde nie aufgeklärt, die Mörder nie gefasst. Die Serie findet im Rohwedder-Mord auch eine Antwort auf die Frage, warum sich Ost und West heute, 30 Jahre nach der Einheit, manchmal noch so feindlich gegenüberstehen.

Wer also könnte den Mann ermordet haben, der die Treuhand leitete und Millionen DDR-Bürgerinnen und -Bürger arbeitslos machte? Der eine Behörde leitete, der viele vorwerfen, sie habe skrupellos gehandelt und sich mehr für Profit interessiert als für die Lebensleistung der Ostdeutschen?

Die RAF hatte nicht das Know-how für einen solchen Mord

Die erste Theorie, die heute auch als offizielle Version gilt, nennt die RAF als Täter. Dafür spricht ein Bekennerschreiben, das am Tatort gefunden wurde und das Siegel der Terrorgruppe trägt. Darin wurde Rohwedder vorgeworfen, er würde „die Wirtschaft der Ex-DDR genauso wie die sozialen Strukturen dort vom Gesundheitssektor bis zu den Kinderkrippen systematisch zerstören“.

Ein Archivfoto aus dem Jahr 1991 zeigt den früheren Leiter der Treuhandanstalt Detlev Rohwedder. Quelle: Archiv

Außerdem wurde ein Haar gefunden, das später dem RAF-Mitglied Wolfgang Grams zugeordnet wurde. Der Mord passte in das ideologische Konzept der RAF, die immer wieder Attentate auf politische und wirtschaftliche Leitungsfiguren verübte. Und deren Mitglieder auch vereinzelt in die DDR ausgewandert waren, mit der sie sympathisierten.

Es gibt aber auch Zweifel an der RAF-Theorie. In „ Rohwedder“ kommen gleich mehrere Verfassungsschützer, BKA-Beamte und Kriminologen zu Wort, die alle sagen: Die RAF hatte gar nicht das nötige Know-how, um den Mord an Rohwedder durchzuführen. Ein Blattschuss, bei Dunkelheit, aus 63 Metern Entfernung in den ersten Stock eines Wohnhauses – das erfordere eine hohe, wenn nicht gar militärische Ausbildung.

In den 80ern kooperierten Stasi und RAF

Vielleicht war das RAF-Mitglied Grams also in den Mord verwickelt und vor Ort – aber geschossen hat jemand anderes? Ein Mitarbeiter des Bundesamt für Verfassungsschutz sagt in der letzten Episode von „ Rohwedder“: „Ich bin der festen Überzeugung, es waren ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und ich sehe das ganze als ein Racheattentat.“

Das Ministerium für Staatssicherheit war 1990 aufgelöst und alle Mitarbeiter entlassen worden. Nur wenige durften in der Bundesrepublik in den Polizeidienst übertreten, andere dienten sich Sicherheitsfirmen an oder verrichteten körperliche Arbeit, viele gingen in die Arbeitslosigkeit. Innerhalb kürzester Zeit verloren hochrangige Militärs ihren Lebensinhalt.

Schon in den 1980er Jahren hatten Stasi-Mitarbeiter mit RAF-Terroristen zusammengearbeitet und sie unter anderem im Umgang mit Waffen und Sprengstoff ausgestattet. Offiziell war die Stasi in der Nachwendezeit aufgelöst. Aber ihre Mitglieder lebten weiter und waren auch weiterhin bewaffnet. Aus Frust über den Niedergang ihres Landes und ihrer Biografien hätten sie ein Mordmotiv gehabt.

„Es war eine westliche Inszenierung“, sagt ein Staatsschützer

Sollte der Mord den Westen und die Treuhand in ihrer Unternehmung bremsen, die Betriebe des Ostens unter sich aufzuteilen? Sollte es so gewesen sein, ging dieser Plan nach hinten los. Denn Rohwedders Nachfolgerin Birgit Preuel führte den Kurs ihres Vorgängers fort. Manche sagen, sie agierte sogar noch rigider. Und manch ein Ostler wünschte sich bald Detlev Rohwedder zurück.

Detlev Karsten Rohwedder (links, Präsident Treuhandanstalt) und Klaus Murmann (Arbeitgeberpräsident) im Jahr 1991 in Bonn. Quelle: Imago

Neben Stasi und RAF geht die Netflix-Doku „ Rohwedder“ einer dritten, fast noch abstruseren Täter-Theorie nach. Man sieht die Wiese, von der aus Rohwedder erschossen wurde. Dann kommen einige Männer in Schutzanzügen dazu, ein Tatort-Reiniger-Team. Aber sie inszenieren den Tatort. Säuberlich drapieren sie ein Handtuch und ein Haar auf Plastikstuhl, der am Tatort stand. Sie legen vorbereitete Zigarettenstummel daneben – und ein Bekennerschreiben, mit RAF-Logo.

Die Szene ist nicht echt, sie ist nachgespielt. Dann kommt ein Staatsschützer des Landeskriminalamt zu Wort. Er könne sich vorstellen, sagt er, „dass man von westlicher Seite die Tat inszeniert hat.“ Der Mord an Rohwedder hätte eine westliche Inszenierung sein können, um dem Osten zu zeigen: „Seht, euer Gesellschaftsbild führt in den Tod.“

Ein Haufen Verschwörungstheorien. Aber warum nicht?

In der Tat fand das Aufbäumen der brachliegenden DDR nach dem Mord an Rohwedder ein Ende. Die Leipziger Montagsdemonstration eine Woche später war die letzte, die Gewerkschaften ergaben sich. Wer weiß, vielleicht hätten sie sonst weitergemacht? Vielleicht hätten die DDR-Bürger das wirtschaftliche System der BRD geschlossener abgelehnt und einen eigenen Versuch gewagt?

Es sind Fragen, die nie beantwortet werden können – weil die Geschichte durch den Mord abrupt endete. Man könnte auch sagen: Der Rohwedder-Mord verhinderte, dass die Demonstranten im Osten ihre Forderungen zu Ende formulieren konnten.

Vielleicht war es auch dieser Mord, der bei genügend Ostdeutschen Sympathien für den Westen erzeugte und Ablehnung gegenüber der Treuhand-Wut, sodass Michael Kretschmer zum 30. Einheits-Jubiläum über die DDR-Bürger sagen kann: „Wir wollten den Beitritt, wir wollten die Deutsche Einheit.“

Natürlich verhandelt die Doku-Serie auf Netflix Überlegungen, die man getrost Verschwörungstheorien nennen darf. Aber wie soll man anders mit einem unaufgeklärten Mord umgehen, als eben lauter Experten und Zeitzeugen anzuhören? In „ Rohwedder“ kann man genau das tun – und sich ein eigenes Bild machen.

„ Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit“, vier Teile á 40 Minuten, auf Netflix.

Von Josa Mania-Schlegel