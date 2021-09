Leipzig

5000 Quadratmeter für die Forschung, 1600 Quadratmeter davon für Labore, ein grüner Innenhof und ein künstlerisch gestalteter Vorplatz: Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) hat jetzt auf Leipzigs Alter Messe eine eigene Bleibe. Für 34 Millionen Euro aus dem sächsischen Haushalt zwischen 2018 und 2020 in zweieinhalb Jahren gebaut, weckt die wabenartigen Fassade Assoziationen mit Bienen und Bienenstock. Die meisten der 300 Arbeitsplätze sind schon seit knapp einem Jahr bevölkert. Doch die offizielle Eröffnung wurde wegen Corona immer wieder verschoben – bis zu diesem Mittwoch, als unter anderem die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gratulierten und Bundeskanzlerin Angela Merkel per Video grüßte. Doch um was geht es im iDiv-Zentrum eigentlich?

Was ist Biodiversität?

Geläufiger ist der Begriff „Artenvielfalt“. Doch mit „Biodiversität“ meinen Forscherinnen und Forscher nicht allein, wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten existieren. Eine Ebene darunter nimmt man am iDiv-Zentrum das genetische Spektrum innerhalb einer Spezies in den Blick. Eine Ebene darüber geht es um das Zusammenspiel der Arten, um die Abhängigkeiten untereinander in einer Vielfalt von Ökosystemen. Eines der bekanntesten und wichtigsten Beispiele: Etliche Samenpflanzen verlassen sich bei der Fortpflanzung auf Insekten, die ihre Pollen einsammeln und damit anderswo Blüten bestäuben. Bei iDiv nennen sie Biodiversität auch „die Vielfalt des Lebens“.

Wodurch wird Biodiversität bedroht?

In einer riesigen Studie des Weltbiodiversitätsrates kamen 450 Forscherinnen und Forscher aus aller Welt, darunter einige iDiv-Vertreter, vor zwei Jahren auf fünf Faktoren, die das Artensterben vorantreiben und Ökosysteme gefährden. Erstens greift sich der Mensch immer mehr Land, um Nahrungsmittel anzubauen, Nutztiere zu halten oder selbst zu besiedeln. Für wilde Tiere und Pflanzen verkleinert sich dadurch der Lebensraum. Zweitens beutet der Mensch die Natur direkt aus – durch Jagen und Überfischung etwa. Drittens vollzieht sich die vom Menschen verursachte Klima-Erwärmung so dynamisch, dass weder einzelne Arten noch ganze Ökosysteme Zeit haben, sich evolutionär anzupassen. Viertens erschwert die Verschmutzung von Land, Wasser und Luft – etwa durch Pestizide – vielen Arten das Überleben. Und fünftens breiten sich invasive Pflanzen und Tiere wie der aus Nordamerika stammende Silberregen oder der Asiatische Marienkäfer aus und verdrängen angestammte Arten.

Wie ist die aktuelle Lage?

Seit dem Jahr 1500 hat der Mensch laut Weltbiodiversitätsrat mindestens 680 Wirbeltierarten ausgerottet. Seit 1870 ist die Hälfte der lebenden Korallen verschwunden. Aktuell geht die Wissenschaft davon aus, dass von den etwa acht Millionen Arten der Erde eine Million vom Aussterben bedroht sind. Der Verlust ist nach Schätzungen gegenwärtig zehn bis einhundertmal höher als im Durchschnitt der vergangenen zehn Millionen Jahre. Kein Wunder: Der Mensch hat 75 Prozent der Landoberfläche und 66 Prozent der Meeresfläche verändert. Die weltweite Waldfläche beträgt nur noch 68 Prozent im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und in drei Jahrhunderten sind 85 Prozent der Feuchtgebiete verloren gegangen.

Was bedeutet das für uns Menschen?

Arten und Ökosysteme zu bewahren, ist nicht lediglich ein Hobby für Naturfreunde. Der Verlust von Biodiversität gilt als zweite langfristige Großkrise der Gegenwart neben dem menschengemachten Klimawandel. Man kann das Problem wirtschaftlich betrachten: Durch Bestäubung entstehen Güter, die auf dem Weltmarkt je nach Schätzverfahren jährlich einen Umsatz von 200 bis 600 Milliarden Dollar ausmachen. Es könnte für uns Menschen aber sogar zu einer existenziellen Krise werden, sollten wichtige Bestäuber oder andere sogenannte Ökosystem-Leistungen wie die Regulierung der Luftqualität und des Klimas irgendwann weg sein. „Die Natur wird überleben“, sagte iDiv-Forscher Josef Settele einmal in einem LVZ-Interview. „Die Frage ist, ob wir Menschen noch vorkommen.“

Wie trägt iDiv zur Erforschung der Biodiversität bei?

Das selbsterklärte iDiv-Ziel ist, „die wissenschaftlichen Grundlagen für den nachhaltigen Umgang mit der Biodiversität unserer Erde bereitzustellen“. Allein in den Laboren und an den Hochleistungsrechnern im neuen iDiv-Hauptgebäude auf Leipzigs Alter Messe forschen mehr als 200 der insgesamt 300 Mitarbeiter an dieser Aufgabe. Zwischen ihrem Einzug im Herbst 2020 und der jetzigen offiziellen Eröffnung lag wegen Corona fast ein Jahr. Viele iDiv-Wissenschaftler gehören gleichzeitig zu anderen Forschungsstätten des Konsortiums, einige behalten dort ihre Büros. Zu den zehn iDiv-Forschungsplattformen zählt das „Ecotron“ in einer 580 Quadratmeter großen UFZ-Halle in Bad Lauchstädt. In 24 Kammern können dort Ökosysteme simuliert und verändert werden, um zu beobachten, was passiert, wenn eine Art verschwindet. Im „Jena-Experiment“ wird auf 90 Versuchsflächen im Freien das biologische Zusammenspiel analysiert. Beim Projekt „Aqua-Diva“ holen die Forscherinnen und Forscher in der Nähe des Nationalparks Hainich ihre Proben aus der Tiefe, um zu ergründen, wie unterirdische und oberirdische Artenvielfalt zusammenhängt. Im nördlichen Leipziger Auwald erlaubt ein 40 Meter hoher Kran einen Blick auf das kaum erforschte Leben in den Baumkronen. 100 Baumarten stehen auf dem Versuchsfeld „Arbofun“ in Großpösna. Im Botanischen Garten der Uni Leipzig betreibt iDiv ein Hightech-Gewächshaus.

Was soll das kleine „i“ in der Bezeichnung „iDiv“?

Nein, das Forschungszentrum gehört nicht zur Produktreihe eines US-amerikanischen Computerkonzerns. Das „i“ steht für „integrative“ Biodiversitätsforschung, ein Wissenschaftsfeld, das es vor der iDiv-Gründung so gar nicht gab. Damit soll betont werden, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich hier nicht in ihre Büros einschließen, um Schmetterlinge zu bestimmen oder Orchideen zu züchten. Vielmehr arbeiten Biologen, Chemiker, Physiker, Informatiker, Sozialwissenschaftler, Ökonomen und Experten weiterer Disziplinen aus rund 30 Ländern an gemeinsamen Projekten. „Wir wissen schon einiges, unsere Aufgabe ist es, das Wissen zusammenzubringen und der Politik zu übermitteln“, sagte iDiv-Sprecher Christian Wirth bei der Eröffnung des Forschungsneubaus, der die fächerübergreifende Kooperation durch seine Innenarchitektur fördern soll: So zieht sich das Foyer über vier Stockwerke hinweg, um Zufallsbegegnungen zu begünstigen.

Das weiträumige Foyer des iDiv-Neubaus soll die Kommunikation zwischen den Forscherinnen und Forschern erleichtern und Zufallsbegegnungen begünstigen. Quelle: André Kempner

Wer finanziert die Forschung?

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wählte 2012 aus insgesamt 15 Bewerbungen einen Forschungsverbund von elf mitteldeutschen Akteuren aus, die das Deutsche Zentrum für Biodiversitätsforschung (iDiv) aufbauen sollten. Federführend sind seither die Universitäten von Leipzig, Halle-Wittenberg und Jena sowie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Sieben Max-Planck- und Leibniz-Institute gehören ebenfalls zum Konsortium. DFG-Generalsekretärin Heide nennt das Mittel eines Forschungszentrums „unser stärkstes Instrument, stärker als ein Exzellenzcluster“. In drei Förderphasen unterstützt die DFG das Zentrum bis 2024 mit insgesamt mehr als 110 Millionen Euro. Danach läuft diese Förderung jedoch definitiv aus. Im Juli 2019 hatten die damaligen Wissenschaftsminister von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen daher vereinbart, iDiv ab 2024 mit jährlich 11,5 Millionen Euro auszustatten. Der Freistaat Sachsen hat überdies die rund 34 Millionen Euro für den Forschungsneubau in Leipzig finanziert.

Hört die Politik auf die Forscherinnen und Forscher?

Die wissenschaftlichen Ergebnisse in der Bevölkerung und insbesondere bei politischen Entscheidungsträgern zu verbreiten, ist ausdrückliches iDiv-Ziel. Daher gehören beispielsweise auch Sozialwissenschaftler zum Team. iDiv-Mitglied Josef Settele war von 2016 bis 2019 einer von drei Vorsitzenden des Globalen Berichts des Weltbiodiversitätsrats, den Delegierte aus 132 Mitgliedsstaaten im Auftrag ihrer Regierungen aushandelten. Über Citizen-Science-Projekte wie dem Leipziger „VielFalterGarten“ will man Wissen mit den Bürgern gemeinsam schaffen und so zu einem Umdenken beitragen. iDiv-Forscher beraten die Europäische Union in Sachen Biodiversitätsstrategie und Gemeinsamer Agrarpolitik sowie die Bundesregierung im Artenschutz. Aber Papier ist geduldig: Konkrete Strategien geraten oft in Widerspruch zu kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen.

Von Mathias Wöbking