Schladitzer Bucht soll auch im Winter Besucher locken

Ob Wasser-Fun-Park, Windsurfen, eine Runde mit dem Fahrrad oder einfach nur Baden. In den Sommermonaten dürfte kaum ein Besucher die Schladitzer Bucht verlassen, ohne eine passende Beschäftigung gefunden zu haben. Doch was geschieht in der kalten Jahreszeit am See? Darüber hat sich auch der Betreiber All-On-Sea Gedanken gemacht und neue Ideen für seine vierte Wintersaison entwickelt.

Das Erlebnis steht im Mittelpunkt

Die Resonanz sei von Jahr zu Jahr spürbar gestiegen, sagt Marketingchef André Zwerschke. Vor allem Firmen suchen Abwechslung zur klassischen Weihnachtsfeier und nehmen die Angebotspakete mit Fackelwanderung, sportlicher Komponente und Gastronomie in Anspruch. 50 „Erlebnis-Weihnachtsfeiern“ seien so in diesem Winter bereits fest gebucht, erklärt Zwerschke. Darunter auch einige große Unternehmen, die mit dem Shuttle anreisen.

Mehr Angebot für das gesamte Jahr: Barkeeper Max Kisselmanm im neu gestalteten Beachclub. Quelle: Wolfgang Sens

Das Programm sei für diese Zwecke noch einmal erweitert worden. Als zusätzliche Punkte neben dem Bogen- und Eisstockschießen gibt es in diesem Jahr das Quizduell und das Weihnachtsbaum-Wettschmücken. Zum Wettschmücken müssten verschiedene Teams gebildet werden, erklärt Zwerschke den Ablauf. Einige müssen für ihre Kollegen Kugeln, Girlanden und andere Deko-Elemente erspielen, andere Geschenke einpacken. So ist für jeden Mitarbeitertyp etwas dabei, sagt Zwerschke. Wer Interesse hat, kann das Eisstockschießen kostenfrei ausprobieren: Gelegenheit gibt es am 30. November und am 14. Dezember, jeweils von 13 bis 16 Uhr.

Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen

Ebenfalls sei festzustellen, dass mittlerweile mehr Gäste aus dem gesamten Leipziger Gebiet in die Schladitzer Bucht kommen, sagt Zwerschke. In den zurückliegenden Jahren hatte der See im Sommer vor allem als die Badewanne des Leipziger Nordens gegolten. Auch die Nachfrage nach Camping- und Caravanplätzen steige stetig. Der Urlaub werde immer individueller gestaltet.

Die Schladitzer Bucht entwickelt sich immer mehr zum Ausflugsziel fürs ganze Jahr. Am Wassersportcenter investiert der Betreiber All-On-Sea in eine befestigte Fläche für den Aufbau der Surfbretter. Quelle: Wolfgang Sens

Wie schon in den Vorjahren investiert die Gemeinde Rackwitz weiter rund um den ehemaligen Braunkohletagebau Breitenfeld und schafft besonders die infrastrukturellen Voraussetzungen für zusätzliche Angebote. So ist unter anderem bis 2022 eine Steganlage zum Anlegen von Booten geplant, auch eine Rettungs- und Serviceeinrichtung soll errichtet werden, die dann Schließfächer, Sanitär- und Wickelräume vorhält. Im Vorjahr weihte die Kommune gemeinsam mit All-On-Sea und dem Verein Grüner Ring Leipzig eine E-Bike-Station und einen Fahrradabstellplatz ein. Laut Plänen des Landkreises Nordsachsen soll in absehbarer Zeit ein autonomer Bus zwischen der S-Bahn-Haltestelle Rackwitz und dem See pendeln.

Die Schladitzer Bucht Die Umsetzung der ersten Maßnahmen zur Sanierung der Bergbaufolgelandschaft rund um die heutige Schladitzer Bucht hat bereits vor 15 Jahren begonnen. Seither investierten der Freistaat Sachsen, die Gemeinde Rackwitz und der Betreiber All-On-Sea über vier Millionen Euro in das Freizeit- und Wassersportzentrum im ehemaligen Braunkohletagebau etwa zehn Kilometer nördlich von Leipzig. Für die kommenden Jahre ist noch einmal rund eine Million Euro vorgesehen.

Zusätzliches Personal

Dass sich Veranstalter etwas für ihre Gäste besonders im Winter einfallen lassen müssen, zeigt auch das wechselnde Publikum. Beispielsweise kommen viele Firmen noch ein zweites Mal, suchen sich dann aber bereits etwas anderes, berichtet Zwerschke. Die Abwechslung spiele eine entscheidende Rolle. Um diese bieten zu können, sei unter anderem auch der Beachclub umgestaltet worden. Dieser verfüge nun über weitere Plätze und eine größere gastronomische Auswahl. Um alle Bereiche über das gesamte Jahr bedienen zu können, seien auch neue Mitarbeiter dazugekommen.

