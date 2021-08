Neue Betrugsmasche am Telefon mit angeblichem Corona-Medikament

Döbeln/Chemnitz

Eine neue Betrugsmasche registrierte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit bislang mindestens 25 Betrugsversuchen per Telefon im gesamten Direktionsbereich. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche zum Glück sofort und beendeten die Gespräche. Deshalb entstand noch niemandem ein Vermögensschäden.

Die Polizei warnt

Dennoch warnen die Polizisten vor der neue Masche: Die Telefonbetrüger geben sich am Telefon als Fachpersonal verschiedenster Kliniken aus. Sie schildern den Angerufenen, dass ein Familienangehöriger mit einer schweren COVID-19-Erkrankung auf einer Intensivstation liegen soll und sogar mit dem Ableben zu rechnen sei. „Die Betrüger setzen ihre Gesprächspartner gezielt unter Druck und werben für ein teures Medikament, welches den angeblich im Krankenhaus liegenden Familienangehörigen retten soll. Dafür werden Vorauszahlungen in Höhe von mehreren zehntausend Euro gefordert“, beschreibt Robin Reichel von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz.

Das rät die Polizei

Grundsätzlich sollte man bei unerwarteten Telefonanrufen aufmerksam sein, ein gesundes Misstrauen an den Tag legen und hinterfragen, ob das Geschilderte tatsächlich so zutrifft. „Versichern Sie sich bei ihren Angehörigen, dass es ihnen gut geht“, rät Robin Reichel. „Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder anderen vertraulichen Informationen, auch wenn die Anrufer behaupten, Mitarbeiter offizieller Stellen zu sein. Sprechen Sie über derartige Anrufe mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen.“

Von den Anrufen Betroffene sollten zudem ihre zuständige Polizeidienststelle unter den offiziellen Rufnummern oder unter dem Notruf 110 kontaktieren.

Von Thomas Sparrer