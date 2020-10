Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Leipzig ist erneut sprunghaft angestiegen. Nachdem Schulen in Borna und Grimma betroffen sind, werden immer mehr Menschen in Quarantäne geschickt. Das Landratsamt vermutet dass Feiern rund um den Tag der Deutschen Einheit für die große Zahl an Ansteckungen verantwortlich sind.