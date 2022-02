Neue Corona-Regel: 3G-Regel fällt beim Einkaufen in Sachsen

Dresden

Sachsen wird kommende Woche die bestehenden Corona-Regeln beim Einkaufen lockern. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach den Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch an. Dann soll das Tragen einer FFP2-Maske für den Zutritt zum Einzelhandel ausreichen. Momentan gilt im Handel die 3G-Regel. Zudem sollen die Kontaktbeschränkungen angepasst werden. Wann genau die Maßnahmen in Sachsen gelten sollen, nannte Kretschmer nicht.

Bund-Länder-Beschlüsse als Vorlage

Die Regierungschefinnen und -chefs der Länder hatten sich am Mittwoch gemeinsam mit der Bundesregierung auf weitere Öffnungsmaßnahmen geeinigt. In einem ersten Schritt sollen beispielsweise die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte aufgehoben werden, es sollen für sie keine Obergrenzen mehr gelten. Anfang März sollen zudem Clubs und Diskotheken mit der 2G-plus-Regel geöffnet werden.

Neue Corona-Verordnung Anfang März

Nach Angaben von Ministerpräsident Kretschmer will Sachsen dann eine komplett neue Corona-Verordnung zum 4. März beschließen. Die Eckpunkte dazu sollen in der kommenden Woche im Kabinett beraten werden.

Öffnen Bars schon früher?

Kretschmer ging zudem auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig ein, dass die Differenzierung zwischen Gastronomie und Bars für unzulässig erklärt hatte. „Wir haben das Gerichtsurteil zur Kenntnis genommen und schauen es uns an“, sagte er. „Die Fragen von Lockerungen sind genauso schwierig wie die Maßnahmen, die man trifft.“ Er beantwortete aber nicht die Frage, ob es eine Entscheidung über Bars schon kommende Woche geben werde.

Von kol