Neue Corona-Regeln: Das könnte ab 1. April in Sachsen gelten

Dresden

Der Corona-Gipfel von Bund und Ländern hat am Montagabend verschärfte Corona-Maßnahmen beraten – vieles dürfte den Sachsen bekannt vorkommen, da im Freistaat bereits strengere Regeln als bundesweit gelten. Das sächsische Kabinett wird am Dienstag die Eckpunkte der neuen Schutzverordnung vorstellen.

Lockdown-Dauer

Der Lockdown wird bis 18.April verlängert. Die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung gilt bis 31. März. Die bisherigen Lockerungen könnten bestehen bleiben, so lange die Inzidenz unter dem kritischen Schwellenwert 100 liegt. Für weitere, regional begrenzte Öffnungen müssen die Infektionszahlen stabil sein oder sinken – nehmen die Ansteckungen zu, darf auch bei Inzidenz unter 100 nicht gelockert werden.

Notbremse

Steigen die Infektionszahlen über die 100-er Inzidenz, müssen die vorsichtigen Öffnungen rasch zurückgefahren werden – das musste in Sachsen bereits vielerorts praktiziert werden. Die Notbremse ist einer der Dreh- und Angelpunkte des Beschlussentwurfs: „Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft.“ Das bedeutet auch: Der Einzelhandel („Click & Meet“) sowie beispielsweise Museen und Kosmetikstudios müssen wieder schließen.

Kontakte und Ausgangssperre

In Regionen mit einer Inzidenz unter 100 könnte weiterhin gelten: Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten möglich, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Im Fall der Notbremse gilt allerdings: Es ist wieder nur noch ein Haushalt plus eine weitere Person erlaubt, hinzu kommt noch eine regionale Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr sowie ein öffentliches Alkoholverbot. Diese Regelung soll – anders als über Weihnachten – zu Ostern nicht aufgeweicht werden, verlautet aus den Verhandlungen.

Kitas und Schulen

Klar ist: Kitas und Schulen sollen geöffnet bleiben. Bei einer Inzidenz unter 100 soll es bei den bestehenden Regelungen bleiben. Geplant wird – so heißt es – ein strengeres Testen, wenn der Grenzwert 100 überschreitet: Dann müssten sich sämtliche Beschäftigte an den Schulen sowie Schülerinnen und Schüler mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen. Diese Pflicht soll genauso für das Kita-Personal gelten. Außerdem sollen Kita-Beschäftigte sowie Grund- und Förderschullehrkräfte bevorzugt geimpft werden.

Osterurlaub

Der Bund-Länder-Gipfel hat vorsichtige Schritte im Tourismus diskutiert: Wer innerhalb des eigenen Bundeslandes verreisen möchte, soll urlauben dürfen – allerdings „kontaktarm“. Übernachtungen sollen aber nur gestattet sein, wenn eigene sanitäre Anlagen benutzt und eine Selbstversorgung organisiert werden können. Das würde für Apartments und Ferienwohnungen sowie für Wohnwagen und Wohnmobile auf entsprechenden Stellplätzen und Campingplätzen gelten. Hotels und Pensionen wären dagegen ausgenommen. Momentan ist allerdings fraglich, ob Sachsen diese von anderen Bundesländern eingebrachte Regelung übernehmen wird.

Kontaktnachverfolgung

Ein wesentlicher Baustein wird künftig die bessere Kontaktnachverfolgung sein. Im Laufe des Aprils soll die Corona-Warn-App (CWA) deutlich ausgebaut werden – um erstens Infektionsketten nahtlos nachvollziehen und zweitens auch weitere Lockerungen gestatten zu können. Dazu zählt eine anonyme „Event-Registrierung“, mit der Nutzerinnen und Nutzer bei einer Veranstaltung – etwa privaten Geburtstagsfeiern oder Restaurantbesuchen – digital einchecken. In der CWA sollen auch Ergebnisse von Corona-Schnelltests angezeigt werden.

Von Andreas Debski