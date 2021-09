Dresden

Ab Donnerstag tritt eine neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen in Kraft. Am Dienstag stellte Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in Dresden die Details vor. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu:

Was ist 2G und was hat das mit Gastronomie und Kultur zu tun?

2G bedeutet: neue Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene. Bei Veranstaltungen und in Gaststätten wird es künftig 2G als Option geben. Nur Geimpfte und Genesene werden dann – wenn sich die Veranstalter oder Inhaber für diese Möglichkeit entscheiden – nach Einlasskontrollen Zutritt erhalten. Dafür können dann Maskenpflicht und Abstandsgebot während der Veranstaltung wegfallen. „Diese Option ist eine Option und kein Muss“, so Köpping.

Wo wäre das möglich?

Bei Großveranstaltungen bis 5000 Personen, Innengastronomie, in Hallenbädern und Saunen, bei Sportveranstaltungen im Innenbereich, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise Museen oder Konzertsäle, in Tanzschulen, Diskotheken, Bars, auf touristischen Bus- und Bahnfahrten, aber ausdrücklich nicht im Öffentlichen Personennahverkehr. Laut Köpping wolle man damit „Möglichkeiten schaffen“.

Sollte nicht eine 2G-Regel im Einzelhandel kommen?

Im Einzelhandel soll es bei Hygienekonzepten und Maskenpflicht bleiben. Eine 2G-Regel ist damit dort vom Tisch. Sie sei lediglich in einem der ersten Entwürfe der neuen Corona-Schutzverordnung durch einen redaktionellen Fehler aufgetaucht und laut Köpping eigentlich „nie geplant“ gewesen. „Das war unser Fehler. Das bitte ich zu entschuldigen“, sagte die Ministerin.

Muss das Personal bei solchen Veranstaltungen zwangsläufig auch durchgeimpft sein?

Nein. Personal, das nicht durchgeimpft ist, kann auch einen aktuellen und negativen Coronatest vorlegen und muss dann aber außerdem eine OP-Maske tragen.

Welche Voraussetzungen sind für solche 2G-Veranstaltungen erforderlich?

Sie müssen drei Werktage vorher beim zuständigen Gesundheitsamt mit Hygienekonzept angezeigt werden. Im Klartext: Wenn am Donnerstag die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft tritt, kann frühestens am Sonntag eine erste 2G-Veranstaltung stattfinden. Beispielsweise als Party nach der Bundestagswahl – falls es dann für einzelne Parteien etwas zu feiern gibt.

Wie läuft denn die Bundestagswahl ab – unter Corona-Vorzeichen?

Mit Maske im Wahllokal. Auf Nachverfolgung oder 3G wird aber verzichtet.

Was ist mit Kindern unter 16 Jahren?

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen an solchen 2G-Veranstaltungen auch ohne Impf- oder Genesungsnachweis teilnehmen, weil man davon ausgeht, dass diese Gruppe an den Schulen regelmäßig getestet wird. Um keine bürokratischen Hürden zu errichten, reichen dann der Personalausweis, Schülerausweis oder auch der Fahrausweis.

Dürfen Personen, die sich krankheitsbedingt nicht impfen lassen können, auch von 2G profitieren?

Nein, diese Personen bleiben zu ihrem eigenen Schutz ausgeschlossen, da auch Genesene oder Geimpfte das Virus transportieren könnten.

Wo wird es keine 2G-Pflicht geben?

Keine 2G-Pflicht wird es im Einzelhandel, Einrichtungen der Grundversorgung, Kantinen, Mensen, Reha-Sport, Dienstleistungseinrichtungen, bei Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistungen – darunter Prostitution – geben.

Welche neue Schwellenwerte gelten?

Zu den Inzidenzwerten kommt künftig ein Schwellenwert, der die Neuaufnahmen in Kliniken innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner berücksichtigt. Die Vorwarnstufe tritt beim Wert von sieben in Kraft und bei 650 belegten Klinikbetten auf Normalstationen oder 180 belegten Klinikbetten auf Intensivstationen. Die Überlastungsstufe tritt beim Wert von 12 in Kraft und bei 1300 belegten Klinikbetten auf Normalstationen oder 420 belegten Klinikbetten auf Intensivstationen. Derzeit liegt der Wochenwert der Klinik-Neuaufnahmen bei 0,99.

Wie geht es mit dem Impfen in Sachsen weiter, wenn die Impfzentren Ende September schließen?

Rund 30 mobile Impfteams stehen bis Jahresende zur Verfügung, um an den unterschiedlichsten Orten vor allem niederschwellige Impfangebote zu unterbreiten. So sei in den vergangenen Tagen auf Stadtfesten, auf Bahnhöfen oder auch an Unis geimpft worden. Auch die großen Kliniken in Sachsen werden sich beteiligen.

Wie lange gilt die neue Corona-Schutzverordnung?

Die neue Corona-Schutzverordnung soll bis zum 20. Oktober gelten.

Von Roland Herold