Dresden

Sachsen will offenbar auf die Kritik von Wirtschaftsverbänden reagieren: Mit der neuen Corona-Notfall-Verordnung sollen weitere Lockerungen für einzelne Branchen beschlossen werden – im Wesentlichen soll aber an den bestehenden Regelungen festgehalten werden. Es ist geplant, dass die entsprechenden Eckpunkte am Dienstag von der schwarz-grün-roten Landesregierung vorgestellt werden. Die neue Verordnung soll vom 7. Februar bis 6. März 2022 gelten.

Für Dienstreisen soll wieder die 3G-Regel gelten

Nach LVZ-Informationen sind Erleichterungen unter anderem für die Hotellerie vorgesehen. Aktuell gilt für alle Übernachtungen die 2G-plus-Regelung. Doch das soll sich mit der neuen Verordnung ändern. Demnach ist für sogenannte nicht-touristische Beherbergungen – etwa Dienstreisende, Berufsschüler oder Monteure – die Wiedereinführung der 3G-Regel avisiert. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hatte die bestehenden Vorgaben zuletzt massiv kritisiert.

Messen und Kongresse sollen erlaubt werden

Daneben sollen auch Messen wieder stattfinden dürfen. Laut der aktuellen Corona-Notfall-Verordnung sind solche Veranstaltungen bis zum 6. Februar noch untersagt. Nun ist im Gespräch, dass Messen und Kongresse unter der 2G-plus-Vorschrift sowie mit Kapazitätseinschränkungen wieder erlaubt werden könnten. Die Details sollen am Dienstag geklärt werden. Damit wird es nun auch für die Leipziger Buchmesse noch konkreter.

Hotspot-Regelung könnte an Bettenbelegung gekoppelt werden

Weitere Änderungen sehen die Corona-Gleichstellung von Anbietern wie Reisebüros mit körpernahen Dienstleistungen – etwa Kosmetik-, Fußpflege- und Tattoostudios – vor. Das würde bedeuten, dass für diese Bereiche künftig allgemein die 2G-Regel unabhängig von der Überlastungsstufe gelten soll.

Außerdem ist eine Überarbeitung der Hotspot-Regelung vorgesehen: Demnach könnte die Inzidenz von 1500 nicht mehr das entscheidende Kriterium für einen regionalen Lockdown sein. Die bislang maßgebliche Infektionsrate soll von der Bettenbelegung in den Krankenhäusern abgelöst.

Kretschmer: Infektionsgeschehen nicht anheizen

Auch bei Veranstaltungen – etwa Freizeit, Kultur oder Sport – scheinen Änderungen möglich. Eine komplette Auslastung ist allerdings nicht angedacht. „Wir brauchen Beschränkungen im Bereich der Zuschauer. Es ist auch richtig, dass man Kultur und Sport nicht unterschiedlich behandelt“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montagabend. Es wäre „ein Fehler, zum jetzigen Zeitpunkt mit all zu großen Lockerungen das Infektionsgeschehen weiter anzuheizen“. Das Kabinett wird am Dienstag aber über eine höhere Obergrenze für Großveranstaltungen diskutieren.

Bund-Länder-Gipfel will Maßnahmen vorerst nicht lockern

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz hatten die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am Montag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die aktuelle Corona-Lage beraten. Demnach sollen die Maßnahmen vorerst nicht wesentlich gelockert, aber „Öffnungsperspektiven“ erarbeitet werden.

„Mit der jetzigen Entwicklung können wir als Deutschland umgehen. Und nun sollten wir die Chance, dass viele Dinge möglich sind – auch wenn sie manchmal mit reduzierter Flamme möglich sind – nicht kaputt machen und dann am Ende das Gesamte gefährden“, sagte Kretschmer nach der Schaltkonferenz.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg