Neue Corona-Regeln für Sachsen – Köpping stellt Eckpunkte der nächsten Verordnung vor 

Dresden

Die anhaltend dramatische Lage in Sachsen mit weiter steigenden Inzidenzwerten machen weiterhin Einschränkungen und verschärfende Regelungen erforderlich. „Die Situation ist weiter dramatisch. Es kann keine Entwarnung geben“, erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) mit Blick auf die Inzidenzwerte in den sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie die ausgelasteten Bettenkapazitäten in den Kliniken am Dienstag nach der Sitzung des sächsischen Kabinetts, in der die Eckpunkte der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung besprochen wurden.

Impfangebote in Sachsen sollen ausgebaut werden

Der Freistaat setzt weiter auf zusätzliche Impfangebote sowohl in den mobilen Impfteams, Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen. Bislang sei das steigende Interesse an Impfterminen vor allem bei den Booster-Impfungen zu verzeichnen. „Auf Erst- und Zweitimpfungen entfallen lediglich 30 bis 35 Prozent“, so Köpping. 1800 Arztpraxen würden derzeit Impfungen anbieten – „das könnten noch mehr sein“, wünschte sich die Ministerin. Pro Tag wären in Sachsen aktuell 15.000 Impfungen täglich möglich. Das soll ausgebaut werden. „Sowohl durch eine Aufstockung des Personals in den mobilen Impfteams. Sowie durch die Bereitstellung von zusätzlich jeweils 32 Millionen Euro von Land und Bund an kreisfreie Städte und Landkreis, um eigene Impfangebote zu ermöglichen. Bis zu 54.000 Impfungen pro Woche sollen dann möglich sein – allein durch die mobilen Impfteams. Zusätzlich kommen Impfangebote der Hausärzte und Angebote der Landkreise.

Lesen Sie auch Das gilt bei der Überlastungsstufe in Sachsen

Die Regelungen der Corona-Verordnung ab 22. November

Die Regelungen der neuen Corona-Schutzverordnung in Sachsen soll am Freitag durch den Landtag beschlossen werden, „ist aber in den Details auch abhängig vom Infektionsschutzgesetz des Bundes, das am Donnerstag in Berlin verabschiedet werden soll“, so Köpping.

Die sächsische Verordnung, die vom 22. November bis 20. Dezember gelten soll, sieht vor:

Eine generelle Testpflicht in besonders gefährdeten Einrichtungen, wie Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen.

Eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz sowie die generelle Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene.

Ab der Überlastungsstufe über 1300 belegter Krankenhausbetten wird es zudem eine 2G-Regelung im Einzelhandel geben. Demnach dürften dann nur Geimpfte und Genesene Einzelhandelsangebote nutzen. Ausgenommen sind Waren des täglichen Bedarfs.

2G+ – also eine zusätzliche Testpflicht für Genesene und Geimpfte sind für Veranstaltungen im Innenbereich ab einer Teilnehmerzahl von 50 vorgesehen.

Auf Weihnachtsmärkten gilt in den Verweilbereichen die 2G-Regel.

Landkreise und kreisfreie Städte sollen darüber hinaus die Möglichkeit zu verschärfenden Maßnahmen behalten. „Die Inzidenzwerte sind so unterschiedlich hoch, dass die Kreise auch eigene weiterführende Regeln aufstellen können sollen“, so Köpping.

Die FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr gilt ab 22. November für Fahrgäste fort. Personal sind von der FFP2-Pflicht ausgenommen.

Von Thomas Lieb