Dresden

Die sächsische Landesregierung will am Mittwoch die neuen Corona-Regeln für den Freistaat vermelden. Laut der vorab bekanntgegebenen Eckpunkte sind Lockerungen der bestehenden Einschränkungen geplant – in vielen Bereichen sollen Öffnungen ermöglicht werden. Darauf hat sich das Kabinett am Freitag verständigt. Die neue Verordnung soll ab 14. Januar gelten.

Die Landespressekonferenz im Livestream

Von LVZ