Leipzig

Ab Samstag gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung. Zahlreiche bestehende Maßnahmen werden weiter gelockert oder angepasst. Die wichtigsten Regeln zur Eindämmung von Covid-19 bleiben allerdings bestehen. So setzt der Freistaat auch in den kommenden Wochen auf eine Maskenpflicht beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die generelle Abstandsregel von 1,5 Metern, die flächendeckend einzuhalten ist. Neu ist, dass für die Gastronomie und Veranstaltungen nun eine Kontaktverfolgung verpflichtend wird, sollte der Mindestabstand nicht einhaltbar sein. Wer in den kommenden Wochen also ein Volksfest, eine Show oder einen Musikclub besucht, muss seine Kontaktdaten abgeben, sollte der Abstand von 1,5 Metern bei der Veranstaltung nicht konsequent durchsetzbar sein.

Restaurants und Kneipen oft nicht betroffen

Betroffen von der Kontaktverfolgung sind deshalb längst nicht alle gastronomischen Betriebe. Wer einen Sicherheitsabstand im Hygienekonzept umsetzen kann, muss keine Daten aufnehmen. Restaurants oder Kneipen, die 1,5 Meter zwischen den belegten Tischen einhalten können, sind also nicht betroffen. Gäste von Volksfesten oder Jahrmärkten, die ab Samstag mit bis zu 1000 Besuchern zulässig sind, müssen allerdings mit einer Kontaktdatenabfrage rechnen. Diese kann durch einen Online-Ticketkauf oder vor Ort erfolgen.

Sozialministerium verpflichtet Veranstalter zum Datenschutz

„Bei Einrichtungen und Angeboten […] und Religionsgemeinschaften kann der Mindestabstand verringert werden, soweit eine verpflichtende, datenschutzkonforme und datensparsame Kontaktnachverfolgung […] durchgeführt und geeignete Hygieneregeln getroffen wurden“, so die Formulierung im neuen Gesetzestext. Theresa Schmotz, Sprecherin des Sächsischen Ministeriums für Soziales, erklärt auf LVZ-Nachfrage: „Alle betroffenen Veranstalter sind neben einem Hygienekonzept nun auch verpflichtet, ein datenschutzkonformes Konzept zur Nachverfolgung vorzulegen. Die Details liegen allerdings ganz bei den Organisatoren, wir schreiben hier keine weiteren Richtlinien vor.“

Kontaktdaten werden in vielen Bundesländern bereits erhoben

In anderen Bundesländern ( Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, etc.) werden Kontaktdaten bereits seit mehreren Wochen erhoben. In vielen Regionen sogar in allen gastronomischen Betrieben. Im Freistaat Sachsen gab es diese Regelung bisher nur für bestimmte Dienstleister. So mussten beispielsweise Hotelgäste und Kunden im Friseursalon ihre Daten angeben.

Durch die Kontaktformulare soll im Falle einer Corona-Infektion eine flächendeckende Ansteckung verhindert werden und Kontaktpersonen über ihr erhöhtes Risiko einer Infektion informiert werden, auch die Anordnung einer gezielten Quarantäne wird so ermöglicht. Wie das Konzept in Sachsen genau umgesetzt werden soll, blieb am Freitag zunächst offen.

Von Tilman Kortenhaus