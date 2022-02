Dresden

Die sächsische Landesregierung will am Dienstag eine neue Corona-Verordnung beschließen. Eckpunkte der geplanten Verordnung stellte das Kabinett bereits in der vergangenen Woche vor. Geplant sind weitreichende Lockerungen: Sachsen will künftig ohne Schließungen von Einrichtungen durch die Corona-Pandemie kommen.

Ab 4. März soll eine Kontakterfassung nur noch in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens erforderlich sein. Die Maskenpflicht soll bleiben. Wenn Bars keine „Unterhaltungskomponenten“ wie Tanzfläche, DJ, Band oder Karaoke haben, dürfen sie öffnen und werden damit der Gastronomie gleichgestellt. Für beide Bereiche gilt 3G. Bei Großveranstaltungen soll die Kapazitätsobergrenze erhöht werden.

Das große Lockern: Diese neuen Corona-Regeln plant Sachsen

Auch Clubs und Diskotheken sollen wieder öffnen dürfen. Dort brauchen Genesene und Geimpfte noch einen zusätzlichen Test (2G plus), müssen aber keine Maske tragen und Abstände einhalten.

In einer Pressekonferenz am Dienstag ab 13 Uhr sollen die neuen Regeln vorgestellt werden. LVZ.de wird ausführlich über die Beschlüsse berichten.

Von LVZ