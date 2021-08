Dresden

Vor den finalen Beratungen zur neuen Corona-Verordnung herrscht in der sächsischen Koalition nach Informationen der Leipziger Volkszeitung weiterhin vor allem bei einem Punkt Uneinigkeit: bei der Maskenpflicht in Supermärkten. Grüne, SPD und das Sozialministerium  drängen beispielsweise darauf, dass beim Einkaufen wieder generell ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss. Unter anderem die CDU-Landtagsfraktion, die Staatskanzlei sowie der Sächsische Städte- und Gemeindetag plädieren dagegen für eine Beibehaltung der aktuellen Regel. Demnach fällt die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Maske weg, wenn die regionale Sieben-Tages-Inzidenz unterhalb des Wertes von zehn liegt.

Auch bei der Vorkonferenz der Staatssekretäre am Montagmittag kam es bei der Maskenpflicht zu keiner Einigung. Das Kabinett muss über diese Frage nun am Dienstagvormittag beraten. Das werde „wieder eine hitzige Debatte“ geben, hieß es. Die neue sächsische Corona-Verordnung soll am 26. August in Kraft treten.

CDU will Bürger nicht verwirren

Die CDU-Seite argumentiert, man dürfe die Bürgerinnen und Bürger nicht verwirren. Sie hätten sich in den vergangenen Wochen auf die Situation mit dem Inzidenzwert 10 eingestellt. Bei Grünen und SPD stößt dies auf Unverständnis. Sie weisen darauf hin, dass in einem Großteil der sächsischen Landkreise und kreisfreien Städte dieser Inzidenzwert bereits überschritten wurde. Außerdem habe die 10-er Grenze dazu geführt, dass die Maskenpflicht mal gegolten habe und mal nicht. Dies war beispielsweise in Dresden der Fall.

Für die CDU ist die Beibehaltung der aktuellen Regelungen auch von symbolischer Bedeutung. Die Landtagsfraktion hatte die Regelung im Juli innerhalb der Koalition durchgesetzt. Die Kritik aus den Reihen der kleineren Koalitionspartner war damals schon deutlich. Sie hatten befürchtet, dass durch den teilweisen Wegfall der Maskenpflicht in Supermärkten die Inzidenzzahlen steigen würden.

Sachsen plant Einschränkungen

Andere Punkte der kommenden Corona-Verordnung, die in der Öffentlichkeit durchaus auf Ablehnung stießen, sind in der Koalition dagegen unumstritten. So plant Sachsen, dass Großveranstaltungen wie Konzerte und Fußballspiele künftig lediglich von Geimpften und Genesen besucht werden dürfen, wenn Covid-19 Patienten 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Intensivbetten belegen. Die AfD-Landtagsfraktion hat eine Verfassungsbeschwerde angekündigt, falls sich dieser Punkt in der Corona-Verordnung wiederfindet.

Die Landesregierung wird am Dienstag auch eine spezielle Verordnung für Schulen und Kitas beschließen. Die Verordnung soll mit speziellen Regelungen dafür sorgen, einen Schulstart ohne Einschränkungen zu gewährleisten. Vorgesehen ist unter anderem, dass in den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien eine verschärften Maskenpflicht in den Schulen gilt. Die Schülerinnen und Schüler sollen zudem öfter getestet werden.

Von Kai Kollenberg