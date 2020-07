Neue Corona-Regeln in Sachsen – das gilt ab 18. Juli

Dresden

Hitzefrei unter der Maske fällt aus: Die mehr oder weniger schönen Schals und Häubchen bleiben in den Sommerferien vor der Nase. Die Verlängerung der Maskenpflicht im Nahverkehr und in öffentlichen Gebäuden ist einer der Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung, über die Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag informierte. Diese Regeln sollen vom 18. Juli bis zum 30. August im Freistaat gelten:

Maskenpflicht bleibt

Die Maskenpflicht bleibt bis Ende August bestehen. Köpping hatte zwar zuvor laut über Lockerungen beim Einkauf nachgedacht, sich dann aber mit den Gesundheitsministern auf eine bundesweite Fortführung der Maskenpflicht geeinigt. Vor einer Entscheidung des Kabinetts Ende nächster Woche sollen auch Städte und Gemeinden noch dazu befragt werden.

Ferienlager und kleinere Vereinsfeten

Die Kontaktbeschränkungen auf Gruppen von zehn Personen oder aus zwei Hausständen bleiben bestehen. Da Sachsen bei den Corona-Infektionszahlen laut Köpping aber „auf einem guten Weg“ sei, sollen Limits in Ferienlagern, auf Betriebs- und Vereinsfesten auf bis zu 50 Personen erhöht werden, sofern alle Kontakte der Teilnehmer nachverfolgt werden können.

Volksfeste mit Gästenachweis

Mit einem Hygienekonzept, das von den zuständigen Gesundheitsämtern genehmigt werden muss, können Jahrmärkte und Volksfeste in den Ferien stattfinden, so die Ministerin. Um den Überblick über die Gästezahl zu behalten, könnten in einigen Fällen auch Umzäunungen und Ticketverkauf nötig werden. Eine Besucherobergrenze soll nicht festgelegt werden, es komme immer auf die verfügbare Fläche und die Abstandsregeln an. Auch Weinfeste seien Volksfeste, so die Ministerin.

Freizeitsport möglichst leise

Sport mit Publikum im Breiten- und Freizeitsport soll mit Ferienbeginn wieder möglich sein. Köppings Tipp zur Senkung des Infektionsrisikos: „Mit Rufen, Singen und Schreien sollte man sich aber zurückhalten.“

Profisport ab September mit Publikum

In diesem Bereich wird es in den Sommermonaten keine Neuregelungen geben. Ab September sollen dann sportliche und andere Großveranstaltungen dort mit Publikum zugelassen werden, wo eine Kontaktverfolgung aller Besucher und die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln möglich sind. Zu wie viel Prozent ein Fußballstadion dann gefüllt werden dürfte, ließ Köpping mit Verweis auf weitere bundeseinheitliche Regelungen offen.

Kleinspielstätten rücken enger zusammen

In großen Häusern gelten weiter die Sicherheitsabstände von mindestens 1,50 Meter. Um auch in kleineren Theatern die Bespielbarkeit zu ermöglichen, wird der geforderte Mindestabstand auf einen Meter reduziert, um möglichst jeden Platz besetzen und die Bespielbarkeit ermöglichen zu können. Voraussetzung: Alle Besucher müssen ihre Kontakte zur eventuellen Nachverfolgung hinterlassen.

Was gilt in Thüringen ?

Die Maskenpflicht und ein Großteil der Anti-Corona-Maßnahmen sollen in Thüringen bis Ende August verlängert werden. Darauf verständigte sich das Kabinett, wie ein Sprecher der Thüringer Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Auch das Abstandsgebot von 1,5 Metern soll bestehen bleiben. Kleinere Änderungen sieht die neue Grundverordnung aber vor. So ist unter anderem geplant, dass Geschäfte und Kultureinrichtungen Menschen mit Erkältungssymptomen den Zutritt nicht mehr verweigern müssen.Außerdem entfällt für Gastwirte die Pflicht, auch im Außenbereich ihrer Wirtschaft die Kontaktdaten der Gäste einzusammeln. Für geschlossene Räume bleibt diese Pflicht bestehen.

Was gilt bisher?

Bislang gilt in Sachsen: Eine Mund-Nase-Bedeckung ist beim Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Reisebussen oder Fahrdiensten und im Einzelhandel vorgeschrieben. Eltern entscheiden selbst, wann ihre Kinder dazu in der Lage sind. Auch in Thüringen gilt weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Personen-Nahverkehr, in Zügen und Taxen und beim Einkaufen für alle, die älter als sechs Jahre sind. Verstöße können mit 50 Euro Bußgeld bestraft werden.

Wer ist von Maskenpflicht befreit?

In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gelten Ausnahmeregelungen für Menschen, denen etwa wegen einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Maske zugemutet werden kann. Wer beim Tragen von Einmal- oder Stoffmasken gesundheitliche Probleme bekommt, kann sich beim Arzt ein Attest ausstellen lassen. Die Bescheinigung hilft dann, wenn etwa der Zugang zum Supermarkt ohne Maske verwehrt wird.

Von Winfried Mahr