Neue Corona-Regelung: Sachsen lockert Kontaktbeschränkung

Die neue sächsische Corona-Verordnung wird in zwei wesentlichen Details noch einmal überarbeitet: Zum einen werden die Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen für Kinder gelockert, zum anderen gibt es Konkretisierungen für den Öffentlichen Nahverkehr. Das haben die Beratungen am Donnerstagabend im Landtag ergeben. Die endgültige Fassung soll am Freitag von der Regierung beschlossen werden. Die Maßnahmen werden am kommenden Montag in Kraft treten.

Kontakt mit einem weiteren festen Hausstand erlaubt

Laut den Änderungen soll es im Freistaat künftig möglich sein, dass Hausständen mit Kindern unter 14 Jahren erlaubt ist, zusätzlich Kontakt zu einem weiteren festen Hausstand zu halten. Damit wäre es möglich, dass zum Beispiel Großeltern oder befreundete Familien bei der Kinderbetreuung aushelfen können. Diese neue Regelung soll auch für pflegebedürftige Angehörige gelten.

Schlichte Besuche mit Kindern sind nicht gestattet

Die ab Montag geplante Regelung hat zur Folge, dass Elternteile künftig nicht mehr gemeinsam mit ihren Kindern Personen aus anderen Hausständen treffen dürfen – denn zusammen überschreiten sie die Grenze von einer Person. Ausnahmen soll es nun für die „wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren“ geben, wie es in dem Beschlussentwurf heißt. Schlichte Besuche sind davon aber nicht erfasst. Die Betreuung muss zudem „in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften“ stattfinden. Es dürfen Kinder aus höchstens zwei Hausständen anwesend sein. Darüber hinaus bleibt es dabei, dass unter 14-Jährige neuerdings mit eingerechnet werden – bislang waren sie von der Beschränkung ausgenommen.

Es sollen mehr Busse und Bahnen fahren

Außerdem wurde am Donnerstagabend auch eine neue Regelung für den Öffentlichen Nahverkehr gefunden: Die ursprünglich empfohlene Senkung der Auslastung auf 25 Prozent ist gestrichen worden – allerdings entfällt nur die Vorgabe, am Ziel wird weiterhin festgehalten. Deshalb sollen die Nahverkehrsanbieter vor allem in den Stoßzeiten deutlich mehr Busse und Bahnen einsetzen. Damit sollen Kontakte entscheidend reduziert werden.

