Dresden

Sachsen will auch über den Sommer an der Maskenpflicht festhalten: Sozialministerin Petra Köpping (SPD) kündigte am Dienstag an, dass in geschlossenen Räumen, im Öffentlichen Nahverkehr sowie in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen weiterhin ein Mund-Nase-Schutz getragen werden soll. Das entspreche der Regelung aus dem vergangenen Sommer, erklärte Petra Köpping – „doch unter freiem Himmel könnten wir auf Masken verzichten“. Es sei allerdings möglich, dass Städte und Landkreise jeweils eigene Verschärfungen beschließen.

Kontaktbeschränkungen sollen aufgehoben werden

Zuvor hatte die Landesregierung über die Eckpunkte für die neue Corona-Schutzverordnung beraten. Die Regelungen sollen ab 1. Juli für zunächst vier Wochen gelten. Demnach könnten die bisherigen Kontaktbeschränkungen bei Sieben-Tage-Inzidenzen stabil unter 10 aufgehoben werden. Diese Untergrenze werde neu eingeführt und solle ein weitgehend normales Leben ermöglichen, sagte die Sozialministerin.

Die sachsenweite Inzidenz lag am Dienstag bei 11,0 und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 15,5. „Selbstverständlich prüfen wir kontinuierlich, was noch angemessen ist“, betonte Petra Köpping. Die aktuelle Verordnung gilt seit Montag und bis 30. Juni.

Im Freien ist Mund-Nase-Schutz nicht mehr vorgeschrieben

Die Ministerin erklärte auch, dass schon jetzt Lockerungen der Maskenpflicht inkraft seien: Draußen muss nur noch eine Maske aufgesetzt werden, wenn der Mindestabstand von anderthalb Meter nicht eingehalten werden kann. Seit einiger Zeit gelten bereits Ausnahmen für Autofahrer sowie Redner bei Versammlungen und in Gottesdiensten. Läufer und Radfahrer mussten noch nie eine Maske tragen. Generell sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag von der Pflicht befreit, genauso Unter-Zehnjährige in Fußgängerzonen sowie auf Sport- und Spielplätzen.

Keine generelle Maskenpflicht mehr an Schulen

Auch an den sächsischen Schulen gilt seit dieser Woche keine Maskenpflicht mehr, wenn die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 gesunken ist – das ist nahezu in ganz Sachsen der Fall. Am Mittwoch soll – nach Mittelsachsen – auch das Erzgebirge nachziehen. Laut Kultusminister Christian Piwarz (CDU) können Schulen aber eigene Regeln festlegen, so könnte beispielsweise auf Fluren und Gänge durchaus ein Mund-Nase-Schutz weiterhin verpflichtend sein.

Von Andreas Debski