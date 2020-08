Neue Erkenntnisse zu Leiche in Elstertrebnitz

Elstertrebnitz

Bei dem bei Elstertrebnitz gefundenen Leichnam liegen laut Polizeiangaben derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Der leblose Körper der Frau war am Dienstagmittag im Rahmen einer Vermisstensuche in einem See auf dem Tagebaugelände Profen gefunden worden. Kräfte der Feuerwehr und Polizei bargen die Leiche, eine Untersuchung durch Rechtsmediziner fand statt.

Wie die Polizei mitteilte, könnte es sich um eine 48-jährige Frau aus Elstertrebnitz handeln. Die Frau war seit Montag vermisst gemeldet. Allerdings sei die Identität der Person bisher noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Hinweis: Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter (08 00) 111-0-111 und (08 00)111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Von lvz