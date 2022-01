Leipzig

Die Social Media Plattform Instagram bekommt eine neue Funktion: ein kostenpflichtiges Abo-System für Influencerinnen und Influencer. Das kündigte Instagram-Chef Adam Mosseri in einemVideo-Post an. Das Unternehmen testet das Feature mit einer kleinen Content Creator-Guppe in den USA. Wenn die Testphase erfolgreich verläuft, könnten auch deutsche Influencerinnen und Influencer bald kostenpflichtige Inhalte bereitstellen.

Die neue Funktion soll ein regelmäßiges Einkommen für Content Creators ermöglichen, das nicht mehr nur von der Reichweite und Interaktionsrate von Posts abhängt, so der 39-Jährige in seinem Video. Influencerinnen und Influencer haben die Möglichkeit, Instagram-Stories und Live-Übertragungen extra für Abonnierende freizuschalten. Nutzerinnen und Nutzer, die einen Account kostenpflichtig abonniert haben, heben sich durch ein lila Symbol neben dem Nutzernamen von anderen ab.

Nicht für alle Inhalte geeignet

Damit folgt Instagram anderen Online-Plattformen wie Twitch und Patreon, auf denen das Abo-Prinzip schon längst etabliert ist. Ob es auf Instagram jedoch genauso gut funktionieren wird, bleibt abzuwarten, meint Sarah-Maria Köpf. Die 24-Jährige führt einen Mode- und Lifestyle-Blog und postet auf Instagram über Tipps und Tricks, wie man dort erfolgreich mit seinen Followern agiert. Ganze 16 Tausend Menschen folgen ihr auf der Social Media-Plattform.

„Ich glaube, dass das Prinzip nicht bei allen Creators funktionieren wird. Dafür braucht man wirklich eine sehr treue Community oder einen richtig guten Mehrwert, den man sonst nicht einfach so teilt.“ Wer hohe Abonnentenzahlen hat, den könnte das Abo-System unabhängiger von Werbepartnerschaften machen, mutmaßt die Bloggerin. Bei wenigen Abonnenten sei es wohl kaum wirtschaftlich, „denn mehr als ein paar Euro monatlich wird kaum jemand zu zahlen bereit sein.“

Die Leipzigerin würde die Abo-Funktion für ihren Account erst einmal nicht nutzen. „Ich bin mir nicht sicher, ob Instagram der richtige Ort für Bezahl-Abonnements ist, da die Leute aus Gewohnheit erwarten, dass Inhalte gratis sind. Aber man soll ja niemals nie sagen.“

Eine Form der Wertschätzung

Anders sieht das Hobbybäckerin Lydia Jänsch. Sie ist besonders auf der Video-Plattform TikTok erfolgreich. 175 Tausend Follower begeistert sie dort mit Backvideos und ausgefallenen Rezepten. Auch auf Instagram folgen ihr viele Nutzerinnen und Nutzer. „Ich kann mir das schon vorstellen, so eine Abo-Funktion einzusetzen. Zum Beispiel könnte man damit besondere Rezepte teilen. Kochbücher kosten schließlich auch Geld.“ Hinter der Content-Produktion stecke sehr viel Arbeit. Mit dem neue Feature können Nutzerinnen und Nutzer zeigen, dass sie den Aufwand hinter den Beiträgen wertschätzen.

Ein überzeugendes Angebot?

Trotz Mühe und Aufwand waren Inhalte auf Instagram bisher stets kostenlos. Für die Follower müsste das Angebot deswegen besonders attraktiv gestaltet werden, um ein Abo abzuschließen. „Keiner gibt Geld für die gleichen Inhalte aus, die man normalerweise auch gratis bekommt“, merkt die 24-Jährige an.

Das findet auch Studentin Sophia Baum. Als Nutzerin ist sie gern auf Instagram unterwegs und klickt durch die Beiträge der Menschen, denen sie folgt. Geld ausgeben würde sie dafür aber nicht. „Influencer müssten mir wirklich exklusive Inhalte und Informationen liefern, die ich selbst nicht recherchieren kann, damit ich bereit bin, dafür zu zahlen“, findet die angehende Lehrerin. „Und werden monetarisierte Beiträge trotzdem mit Werbung versehen? Das wäre wirklich kein überzeugendes Angebot.“

Von Fabienne Küchler