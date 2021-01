Neue Lofts in Borna: Brikettfabrik wird zu Eigentumswohnungen umgebaut

Borna

Bei dem Bauvorhaben, die ehemalige Brikettfabrik Witznitz in Loftwohnungen umzugestalten, hat es erste Veränderungen gegeben. Statt der bisher vorgesehenen 30 Eigentumswohnungen sollen nun aller Voraussicht nach 27 entstehen. „Wir mussten unseren Entwurf überarbeiten und neue Grundrisse gestalten“, erklärt Dirk Neumann, Geschäftsführer der Arvetus GmbH, der das alte Gemäuer gehört.

In den kommenden zwei Jahren will Neumann gemeinsam mit dem Bornaer Künstler Michael Fischer-Art und Architekt Marco Stelzel die alte Industrieruine – 1912 gebaut und rund 4000 Quadratmeter groß – so umbauen, dass künftig hier zahlreiche Familien und Paare leben können. 15 Millionen Euro investiert Arvetus in das Vorhaben, trotz der nun eingetretenen Änderungen sollen die neuen Eigentümer bereits im nächsten Jahr einziehen. Spätestens aber Anfang 2023.

Loftwohnungen werden barrierefrei, Fabrik erhält Aufzüge

Die Grundrisse sehen mehrere verschiedene Varianten vor. So entstehen beispielsweise im Erdgeschoss drei Wohnungen mit jeweils 180 Quadratmetern Größe und Terrasse. Darüber hinaus wird es auf den insgesamt fünf Etagen (zu erreichen über mehrere Aufzüge) die gleichen Wohnungstypen geben – mit 130 Quadratmetern Fläche, Schlaf-, Ess- und Wohnzimmer sowie Balkon. Ein anderer Wohnungstyp hat schon die ersten Interessenten auf den Plan gerufen: und zwar der, bei dem es eine zusätzliche Galerie auf der zweiten Ebene gibt. Eines aber ist allen Wohnungen gleich: Sie sind barrierefrei zu erreichen und auch im Inneren entsprechend gestaltet.

Mehrere Loftwohnungen über zwei Etagen sollen in der alten Brikettfabrik entstehen. Quelle: Arvetus

„In die Vermarkung sind wir noch nicht gegangen, weil eben die Grundrisse noch verändert werden mussten“, sagt Neumann. Die Überarbeitung sei der Tatsache geschuldet, dass bei der Vermessung der alten Fabrik zwischen den noch vorhandenen Zwischendecken verschiedene Höhenverhältnisse zum Vorschein gekommen seien. „Beim Bau entdeckt man nun einmal immer neue Unwägbarkeiten.“ Dennoch wolle er in den nächsten Wochen gemeinsam mit Fischer-Art den ersten Interessenten Besichtigungstermine anbieten. Preislich wolle Arvetus „unter Leipzig bleiben, also unter 4000 Euro pro Quadratmeter“.

Entkernung beginnt im Frühjahr, Zwischendecken müssen raus

Im Frühjahr beginnt in der Brikettfabrik die Entkernung. Damit die gelingt und die Außenmauern stehen bleiben – denn die bisherigen Zwischendecken müssen raus und durch eine neue Tragwerkskonstruktion ersetzt werden –, kommen sogenannte Stahlspangen alle paar Meter zum Einsatz. „Machen wir das nicht, kommt das ganze Gebäude bei Sturm ins Wanken“, begründet Neumann. Nach Absprache mit dem Amt für Denkmalpflege solle so viel alte Substanz erhalten werden wie möglich. Unter anderem die Silhouette.

Das Amt für Denkmalpflege verlangt, dass die Silhouette erhalten bleibt. Quelle: privat

Keine Einwände von Seiten des Denkmalschutzes gibt es nach Aussage von Neumann zu dem Vorhaben, vier Meter hohe 3D-Figuren im Fischer-Art-Stil auf den alten Schornsteinen zu platzieren, die die Geschichte des Bergbaus symbolisieren sollen. Insgesamt seien zwölf Figuren vorgesehen, die in den kommenden Monaten bereits von ortsansässigen Firmen aus dem Landkreis hergestellt werden.

Fläche für Parkplätze ist noch nicht gefunden

Während also für Grundrisse und Gestaltung die Überlegungen immer konkreter werden, bleiben die geplanten Parkplätze noch eine Grauzone. „Es wird auf jeden Fall ausreichend Stellflächen geben“, macht Neumann deutlich. Es sei bislang aber noch unklar, wo. Mehrere Alternativen stünden zur Debatte.

Etwas deutlicher hingegen sieht die Idee aus, im Erdgeschoss der ehemaligen Brikettfabrik ein Café zu schaffen. Als eine Art Begegnungsstätte. „Einen Betreiber müssten wir noch suchen“, betont Fischer-Art, dem auch Ladestationen für Elektro-Räder vorschweben. „Denn das Café soll ja dann auch Anlaufstelle für Fahrradfahrer und Spaziergänger gleichermaßen sein.“

Von Julia Tonne