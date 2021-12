Hannover

Alpha, Delta – und nun auch noch Omikron: Das Coronavirus verändert sich seit Beginn der Pandemie. Die Ausbreitung von Varianten ist ein bekannter Trick von Viren, um in der Welt dauerhaft fortzubestehen.

Erst verbreitet sich der Ursprungstyp rasant unter seinen Wirten, dann versucht der Erreger durch Mutationen zu überleben. Verändert das Virus seine Eigenschaften besonders stark, ist von einer neuen Variante die Rede.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Virusvarianten können den Erfolg von Impfungen gefährden

Die bisherigen Strategien, auf die das Coronavirus mithilfe unterschiedlicher Varianten setzt, sind oft dieselben: Es will ansteckender werden und den Immunschutz umgehen, den Geimpfte und Genesene aufbauen. Sars-CoV-2 läuft nämlich gewissermaßen die Zeit davon, weil der Selektionsdruck mit immer mehr Geimpften und Genesenen zunimmt.

Weil die Virusvarianten den Erfolg von Impfungen gefährden und die Infektionsdynamik zum Negativen verändern können, wird ihre Ausbreitung regelmäßig von Fachleuten beurteilt. Etwa von der Weltgesundheitsorganistation (WHO), aber auch nationalen Gesundheitsbehörden wie hierzulande dem Robert Koch-Institut (RKI).

Seit Ende Mai gibt es dafür auch eine von der WHO entwickelte vereinfachte Nomenklatur. Heißt: Relevante Viruslinien werden nach den Buchstaben des griechischen Alphabets benannt.

Wie beurteilt die WHO die Corona-Varianten?

Es gibt Varianten von Interesse (“Variants of Interest“, VOI), also in Proben entdeckte Viruslinien, die verschiedene besorgniserregende Mutationen auf einmal vorweisen, die zu gehäuften Fällen führen oder in mehreren Ländern auftreten.

Es gibt auch besorgniserregende Varianten (“Variants of Concern“, VOC), zu denen auch die zuerst in Südafrika entdeckte Omikron-Mutante zählt: Das sind Viruslinien, die sich nachweislich besonders stark von herkömmlichen Varianten unterscheiden. Etwa weil sie übertragbarer sind, virulenter, und/oder die Immunantwort von genesenen oder geimpften Personen schlechter ausfällt.

Von RND/Saskia Heinze